Весовые категории — отменить, акции отдать бойцам. Революция в мире единоборств

Так что решение руководства BKFC уникально для мира единоборств. По словам Фельдмана, чемпионы и ветераны лиги будут получать от $ 100 тыс. до $ 3 млн акционерного капитала — у Дэвида и его команды уже есть конкретный план реализации этого проекта. Лига кулачных боёв становится всё более привлекательной с финансовой точки зрения, бойцы начинают чувствовать особое отношение к себе, чего не было у многих в других промоушенах, в том числе и в UFC. Понятно, что на реализацию всего этого нужно время, но если всё пойдёт по плану, то в обозримом будущем BKFC сможет навязать конкуренцию ведущим лигам мира, в том числе и UFC. Особенно этому радуется Конор Макгрегор, который является совладельцем промоушена.