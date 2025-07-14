Певица обвинила Макгрегора в онлайн-домогательствах

Высокий суд Ирландии в ноябре признал Макгрегора виновным по делу о сексуальном насилии и постановил выплатить потерпевшей компенсацию в размере около 250 тысяч евро. Бойца обвинили в изнасиловании, произошедшем 9 декабря 2018 года. Ирландец в январе 2019 года был задержан, допрошен полицией и отпущен в ожидании дальнейших результатов расследования. Против Макгрегора не были выдвинуты официальные обвинения в совершении преступления. Позднее СМИ сообщили, что Высокий суд Ирландии зафиксировал два исковых заявления в отношении бойца на несколько миллионов евро. Макгрегор подал апелляцию на это решение.