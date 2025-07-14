Певица обвинила Макгрегора в онлайн-домогательствах

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Американская рэп-исполнительница Азилия Бэнкс сообщила, что бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор присылал ей свои фотографии в обнаженном виде.
Бэнкс выложила на свой странице в соцсети X скриншоты присланных Макгрегором двух фотографий, на которых спортсмен полностью обнажен и демонстрирует свой половой орган. По ее словам, боец ММА также угрожал, чтобы она никому не рассказывала об этой переписке.
«Макгрегор, ты вообще знаешь кто я такая? Это харам», — написала Бэнкс, которая в следующем сообщении напомнила, что Макгрегор хочет баллотироваться в президенты Ирландии.
Высокий суд Ирландии в ноябре признал Макгрегора виновным по делу о сексуальном насилии и постановил выплатить потерпевшей компенсацию в размере около 250 тысяч евро. Бойца обвинили в изнасиловании, произошедшем 9 декабря 2018 года. Ирландец в январе 2019 года был задержан, допрошен полицией и отпущен в ожидании дальнейших результатов расследования. Против Макгрегора не были выдвинуты официальные обвинения в совершении преступления. Позднее СМИ сообщили, что Высокий суд Ирландии зафиксировал два исковых заявления в отношении бойца на несколько миллионов евро. Макгрегор подал апелляцию на это решение.
Макгрегору 37 лет. В июле 2021 года он получил перелом ноги в поединке против американца Дастина Порье на турнире UFC 264 и с тех пор не провел ни одного боя. В его активе 22 победы при 6 поражениях, ранее он владел чемпионскими поясами UFC в легком и полулегком дивизионах.