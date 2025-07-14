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Камил Гаджиев сказал, что нужно сделать Топурии, чтобы стать величайшим бойцом MMA

Известный российский промоутер Камил Гаджиев высказался о потенциальном поединке между звёздами UFC россиянином Исламом Махачевым и грузином Илией Топурией.

Календарь боев MMA и все о бойцах
Источник: Чемпионат.com

Известный российский промоутер Камил Гаджиев высказался о потенциальном поединке между звёздами UFC россиянином Исламом Махачевым и грузином Илией Топурией.

«Если Топурия выиграет у Ислама в категории до 77 кг, то я лично провозглашу его величайшим бойцом в истории ММА по версии Камила Гаджиева», — сказал Гаджиев на своём YouTube-канале.

Илии Топурии 28 лет. Грузинский боец выступает в UFC с 2020 года. В феврале 2024-го на турнире UFC 298 стал чемпионом в полулёгком весе (до 65 кг), нокаутировав австралийца Алекса Волкановски, после чего провёл одну защиту, досрочно остановив американца Макса Холлоуэя. В своём последнем бою на UFC 317 в июне нокаутировал бразильца Чарльза Оливейру, завоевав титул в лёгком весе (до 70 кг).

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