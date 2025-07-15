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Джефф Монсон проведёт прощальный бой 25 июля в Крыму

Российский боец американского происхождения Джефф Монсон проведет прощальный бой 25 июля в крымском городе-курорте Евпатория, сообщает «Матч ТВ».

Календарь боев MMA и все о бойцах
Источник: Чемпионат.com

Российский боец американского происхождения Джефф Монсон проведет прощальный бой 25 июля в крымском городе-курорте Евпатория, сообщает «Матч ТВ».

Соперником Монсона станет 35-летний кулачный боец Максим Щербаков по прозвищу «Топор».

Джеффу Монсону 54 года. Американец дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 1997 году и выступал в таких промоушенах, как UFC, Pride, Strikeforce и M-1.

Встречался с такими бойцами как Иван Штырков, Сатоши Ишии, Алексей Олейник, Александр Емельяненко, Федор Емельяненко, Даниэль Кормье, Сергей Харитонов, Рой Нельсон, Марк Керр, Джош Барнетт, Тим Силвия, Форрест Гриффин и Чак Лиддел.