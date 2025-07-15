Трилогия Порье с Холлоуэем, главный бой в карьере Копылова. Самые интересные поединки турнира UFC 318

Третий бой с Холлоуэем станет для Порье последним в карьере — это луизианец подчеркнул уже много раз. Этот поединок станет для Дастина 32-м в UFC, а последние четыре года он чередует успешные бои с провальными: нокаутировал Конора в трилогии, проиграл Чарльзу Оливейре удушающим приемом в бою за пояс, сам задушил Майкла Чендлера, побывал в страшном нокауте после хай-кика Джастина Гэтжи, вырубил Бенуа Сен-Дени и, наконец, был финиширован Исламом Махачевым в титульном поединке. Порье еще мог бы продолжать карьеру как минимум пару лет, но решил уйти вовремя — в тот момент, пока его бои смотрятся достойно.