Трилогия Порье с Холлоуэем, главный бой в карьере Копылова. Самые интересные поединки турнира UFC 318

В ночь на 19 июля в Новом Орлеане состоится турнир UFC 318, в главном событии которого Макс Холлоуэй и Дастин Порье проведут третий очный поединок. Рассказываем об этом и других интересных боях карда, которые не стоит пропускать.
Ислам Дулатов — Адам Фуджитт
Выходцу из Чечни, представляющему Германию, предстоит дебютировать в UFC. 26-летний Ислам Дулатов попал в промоушен через претендентскую серию, а ранее он выступал в различных европейских лигах, в том числе Oktagon, Sparta CF, Brave CF и GMC. При убедительном рекорде 11−1 Дулатову интересно развиваться не только в ММА. Он и четверто его родных братьев работают моделями одежды и считаются востребованными в Европе. Дулатов выступает в 77 кг, и рост в 191 см можно считать его преимуществом как в бойцовском, так и в модельном бизнесе. Прибавить сюда аналогичный размах рук, и мы получаем опасного финишера, который все 11 поединков выиграл досрочно (6 нокаутов и 5 сабмишенов).
Его соперником станет 36-летний американец Адам Фуджитт, который провел в UFC четыре боя, выиграв только половину из них. Фуджитт тоже нацелен на досрочное завершение боя, но и сам нередко проигрывает до финальной сирены — в UFC он нокаутом уступил Майклу Моралесу и был задушен «гильотиной» Майком Мэлоттом.
Николай Веретенников — Франциско Прадо
Казахстанец Веретенников пока никак не может победить в UFC — у него два поражения в двух боях. При этом у Николая были крепкие соперники, и если мужу Пейдж Ванзант Остину Вандерфорду он проиграл без шансов нокаутом во втором раунде, то поединок против Дэнни Барлоу получился довольно сложным для судей и закончился раздельным решением в пользу американца. Кроме того, на этот бой 35-летний Веретенников согласился на коротком уведомлении — его пригласили, так как ранее он участвовал в контендере, где уступил Майклу Моралесу.
Соперником Веретенникова станет аргентинец Франциско Прадо, который младше него на 12 лет. Прадо начал в UFC с поражения решением судей от опытного австралийца Джейми Малларки, затем в первом раунде забил Оттмана Азайтара, а в третьем поединке выдал классный боевик на пару с Даниэлем Зеллхубером. Оба бойца забрали бонусы по 50 тысяч, но победу одержал Зеллхубер. Еще одному австралийцу, Джеку Мэттьюсу, Прадо также проиграл по очкам, а поединок против Веретенникова важен как для аргентинца, так и для казахстанца — очень вероятно, что проигравший будет исключен из ростера.
Пауло Коста — Роман Копылов
Многострадальный бой между Костой и Копыловым переносился несколько раз и был на грани срыва из-за бразильца, но шансы, что поединок состоится, растут с каждым днем. Копылов идет на 14-й строчке в рейтинге средневесов, в последних восьми поединках он выиграл семь раз, уступив только Энтони Эрнандесу удушением сзади. В предыдущем бое 34-летний Копылов хай-киком нокаутировал Криса Кертиса — поединок остановили за секунду до финальной сирены.
У Косты ситуация обратная: одна победа в последних пяти поединках. Единственный, кто не смог одолеть бразильца за последние пять лет, — экс-чемпион Люк Рокхолд, который вскоре после того поединка завязал с ММА. Несмотря на плачевную статистику и невероятное количество сорванных боев, Коста остается опасным и атлетичным бойцом, победа над которым сделает Копылова намного более узнаваемым не только среди российских фанатов, но и в мире.
Макс Холлоуэй — Дастин Порье
Третий бой с Холлоуэем станет для Порье последним в карьере — это луизианец подчеркнул уже много раз. Этот поединок станет для Дастина 32-м в UFC, а последние четыре года он чередует успешные бои с провальными: нокаутировал Конора в трилогии, проиграл Чарльзу Оливейре удушающим приемом в бою за пояс, сам задушил Майкла Чендлера, побывал в страшном нокауте после хай-кика Джастина Гэтжи, вырубил Бенуа Сен-Дени и, наконец, был финиширован Исламом Махачевым в титульном поединке. Порье еще мог бы продолжать карьеру как минимум пару лет, но решил уйти вовремя — в тот момент, пока его бои смотрятся достойно.
Макс Холлоуэй после разгромного третьего поражения от Алекса Волкановски набрал приличный ход — три уверенных победы подряд над Арнольдом Алленом, Корейским Зомби и Джастином Гэтжи. Но серия прервалась в титульном поединке в полулегком дивизионе против Илии Топурии, после чего гаваец все-таки решил сконцентрироваться на весовой категории в 70 кг. Победа над Порье позволит не только взять пояс BMF и подпортить Дастину окончание карьеры, но и заявлять о претензиях на пояс в легком весе, где, правда, сейчас правит тот же Илия Топурия, который не так давно не оставил Максу шансов.
Пока счет между Холлоуэем и Порье — 0−2 в пользу бойца из Луизианы. Впервые спортсмены пересеклись в далеком 2012 году — тогда Дастин победил в первом раунде, задушив соперника ручным треугольником. Спустя семь лет спортсмены сразились за временный пояс чемпиона в легком весе, и Порье снова не оставил шансов Максу, после этого боя получив возможность побиться за неоспоримый титул с Хабибом. В обоих поединках между Порье и Холлоуэем хотя бы один из них получал бонус за выступление или бой вечера, так что от третьей встречи тоже стоит ждать чего-то яркого.
Евгений Нарижный