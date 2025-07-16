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В МВД раскрыли причину стрельбы в бойца ММА в Махачкале

Мотивом нападения на бойца MMA Хизриева в Махачкале стали долговые обязательства.

Календарь боев MMA и все о бойцах
Источник: Соцсети

МАХАЧКАЛА, 16 июл — РИА Новости. Мотивом нападения на бойца MMA Тимура Хизриева в Махачкале стали долговые обязательства, сообщили РИА Новости в МВД Дагестана.

Ранее в правоохранительных органах РИА Новости сообщили, что в ночь на среду в Махачкале возле дома по улице Даниялова неизвестные открыли стрельбу по Хизриеву из травматического оружия. Спортсмена госпитализировали с множественными ранениями, врачам удалось стабилизировать его состояние. В прокуратуре Дагестана сообщили о возбуждении уголовного дела о хулиганстве.

«Конфликт на почве долговых обязательств, произошедшее не связано со спортом», — сказала собеседница агентства.

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