В МВД раскрыли причину стрельбы в бойца ММА в Махачкале

Ранее в правоохранительных органах РИА Новости сообщили, что в ночь на среду в Махачкале возле дома по улице Даниялова неизвестные открыли стрельбу по Хизриеву из травматического оружия. Спортсмена госпитализировали с множественными ранениями, врачам удалось стабилизировать его состояние. В прокуратуре Дагестана сообщили о возбуждении уголовного дела о хулиганстве.