В МВД раскрыли причину стрельбы в бойца ММА в Махачкале

МАХАЧКАЛА, 16 июл — РИА Новости. Мотивом нападения на бойца MMA Тимура Хизриева в Махачкале стали долговые обязательства, сообщили РИА Новости в МВД Дагестана.
Ранее в правоохранительных органах РИА Новости сообщили, что в ночь на среду в Махачкале возле дома по улице Даниялова неизвестные открыли стрельбу по Хизриеву из травматического оружия. Спортсмена госпитализировали с множественными ранениями, врачам удалось стабилизировать его состояние. В прокуратуре Дагестана сообщили о возбуждении уголовного дела о хулиганстве.
«Конфликт на почве долговых обязательств, произошедшее не связано со спортом», — сказала собеседница агентства.
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