Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Волкановски раскрыл, какую победу в карьере Порье считает наиболее выдающейся

36-летний действующий обладатель титула UFC в полулёгком весе австралиец македонского происхождения Александр Волкановски объяснил, почему считает победу американца Дастина Порье в бою с французом Бенуа Сен-Дени наиболее выдающейся в его карьере.

Календарь боев MMA и все о бойцах
Источник: Чемпионат.com

36-летний действующий обладатель титула UFC в полулёгком весе австралиец македонского происхождения Александр Волкановски объяснил, почему считает победу американца Дастина Порье в бою с французом Бенуа Сен-Дени наиболее выдающейся в его карьере.

"Сложно выбрать [одну выдающуюся победу в карьере Дастина], поскольку он участвовал в большом количестве громких боёв, таких как против Макгрегора, к примеру. Но один из тех поединков, который мне действительно запомнился, был против Бенуа Сен-Дени.

Почему? Тогда Порье вышел на бой против перспективного бойца, вокруг которого было много шумихи. К тому же Дастин шёл после обидного поражения нокаутом от Гэтжи. И люди считали, что с ним покончено. Но в результате Порье вышел и просто победил в своём стиле.

Это дорогого стоит, поскольку я сам был в аналогичной ситуации. Просто понимаю, насколько важна подобная победа для карьеры", — приводит слова Волкановски портал Bloody Elbow,