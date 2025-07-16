Волкановски раскрыл, какую победу в карьере Порье считает наиболее выдающейся

Почему? Тогда Порье вышел на бой против перспективного бойца, вокруг которого было много шумихи. К тому же Дастин шёл после обидного поражения нокаутом от Гэтжи. И люди считали, что с ним покончено. Но в результате Порье вышел и просто победил в своём стиле.