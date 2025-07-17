Копылов — самый умный ударник UFC. Россиянин быстро учится на ошибках

Копылов заметно прогрессирует. Да, последние поединки получились не самыми простыми, но и уровень конкуренции у него растёт. Впереди ещё более сложный вызов в лице мощного Косты. Бразилец давно не впечатляет и выиграл только один бой из последних пяти, но он по-прежнему опасен, и россиянину нужно показать лучшую версию себя, чтобы одержать победу. И, в особенности, провести работу над ошибками в части защиты: если давать столько попадать Косте, как тому же Кёртису, то можно улететь в тяжёлый нокаут. У Романа было на это достаточно времени — сейчас он на подъёме и готов ворваться в титульную гонку: победа над Пауло это гарантирует.