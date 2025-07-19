Шон Стрикленд прокомментировал своё временное отстранение из-за драки с Эрнандесом

«Я даже ничего не выкрикивал из угла. Чувак просто захотел меня спровоцировать ради хайпа. Больше всего раздражает, что он оскорблял меня ещё во время боя. Задача Атлетической комиссии — не допускать такого, но не было ни предупреждения, ни наказания. Даже комментаторы это отметили», — написал Стрикленд в социальных сетях.