Казахстанец с третьей попытки одержал первую победу в UFC

Для казахстанца это был третий бой в крупнейшем промоушене мира. В августе 2024 года он дебютировал в UFC, уступив раздельным решением американцу Дэнни Бэрлоу (9−1). В феврале 2025 года Николай потерпел второе поражение, проиграв техническим нокаутом американцу Остину Вандерфорду (13−2) во втором раунде.