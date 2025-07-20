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Казахстанец с третьей попытки одержал первую победу в UFC

Казахстанский боец смешанных единоборств Николай Веретенников (13−6) одержал первую победу в UFC, сообщают Vesti.kz.

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Источник: UFC Eurasia

В поединке, который прошёл в рамках турнира UFC 318 в Новом Орлеане (США), Веретенников встретился с аргентинцем Франсиско Прадо (12−4). Бой продлился все три раунда и завершился победой казахстанца единогласным решением судей.

Для Веретенникова это 13-я победа в карьере при шести поражениях. Прадо, в свою очередь, потерпел четвертое поражение, имея в активе 12 побед.

Для казахстанца это был третий бой в крупнейшем промоушене мира. В августе 2024 года он дебютировал в UFC, уступив раздельным решением американцу Дэнни Бэрлоу (9−1). В феврале 2025 года Николай потерпел второе поражение, проиграв техническим нокаутом американцу Остину Вандерфорду (13−2) во втором раунде.

Главным событием вечера станет бой между звёздами лёгкого веса из США — Максом Холлоуэем (26−8) и Дастином Порье (30−9).