Не хватило опыта. Копылов без шансов проиграл топовому бразильцу

Второй раунд начался примерно в том же ключе. Копылов искал удобную дистанцию, однако регулярно получал удары по корпусу и ногам. Казалось, что Коста лучше подобрал план на бой: не рисковал, порой экономил силы, но при этом уверенно переигрывал россиянина. Роману не хватало акцентированных попаданий, по этому показателю он значительно уступал оппоненту. В третьем раунде Копылову нужно было что-то кардинально менять, иначе шансов забрать победу фактически не было. Россиянин стал работать первым номером, почаще попадал по сопернику, а вот Коста откровенно устал. Но этого было мало. Копылов проиграл бразильцу единогласным решением судей. Увы.