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Американец Порье потерпел поражение в последнем бою в UFC

Американец Дастин Порье проиграл своему соотечественнику Максу Холлоуэю на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) под номером 318.

Календарь боев MMA и все о бойцах
Источник: Getty Images

Бой продлился все пять раундов и завершился победой Холлоуэя единогласным решением судей — 48−47, 49−46, 49−46. Для Порье этот поединок стал последним в карьере.

Порье выступал на профессиональном уровне начиная с 2009 года, известен по участию в турнирах таких бойцовских организаций как UFC и WEC. Он — бывший временный чемпион UFC в легком весе. Всего он одержал 30 побед, а сегодняшнее поражение от Холлоуэя стало для него десятым в карьере.

Его соперник — бывший чемпион UFC в полулегком весе и обладатель пояса BMF в UFC. Примечательно, что в 2012 году Холлоуэй дебютировал в UFC в бою с Порье и проиграл ему тогда нокаутом после болевого приема. Также бойцы встречались в 2019, тогда победа единогласным решением судей досталась Порье.

Также на турнире UFC 318 свой бой провел россиянин Роман Копылов, который проиграл единогласным судейским решением бразильцу Паулу Коста.