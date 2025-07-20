Американец Порье потерпел поражение в последнем бою в UFC

Его соперник — бывший чемпион UFC в полулегком весе и обладатель пояса BMF в UFC. Примечательно, что в 2012 году Холлоуэй дебютировал в UFC в бою с Порье и проиграл ему тогда нокаутом после болевого приема. Также бойцы встречались в 2019, тогда победа единогласным решением судей досталась Порье.