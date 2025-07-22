«Он понял, что не сработало». Хабиб рассказал о ключевом эпизоде перед боем с Макгрегором

Если вы смотрели, когда мы зашли [в клетку], во время стердауна, когда судья подводит, он уже не смотрел на меня. Всё, что он делал… Он понял, что не сработало и ему придётся подраться. Навыки против навыков", — сказал Нурмагомедов в интервью YouTube-каналу adam zubayraev.