Азат Максум анонсировал бой в UFC

Напомним, в последний раз Максум появлялся в октагоне 21 июня текущего года на ивенте в Баку (Азербайджан). Тогда он встретился с россиянином Тагиром Уланбековым (17−2) из команды дагестанских чемпионов Хабиба Нурмагомедова и Ислама Махачева.