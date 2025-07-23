Азат Максум анонсировал бой в UFC

«Абу-Даби 25.10.25», — написал Максум в своих соцсетях.
Напомним, по информации инсайдера Марселя Дорффа, 30-летний уроженец Каскелена проведёт поединок против американца Митча Рапосо (9−3) на турнире UFC 321, который состоится 25 октября в Абу-Даби (ОАЭ).
Напомним, в последний раз Максум появлялся в октагоне 21 июня текущего года на ивенте в Баку (Азербайджан). Тогда он встретился с россиянином Тагиром Уланбековым (17−2) из команды дагестанских чемпионов Хабиба Нурмагомедова и Ислама Махачева.
По итогам трёх раундов судьи единогласно отдали победу бойцу из Дагестана. Однако их вердикт вызвал бурную реакцию: множество зрителей встретили его свистом прямо на арене, посчитав решение несправедливым и явно спорным.
Казахстанские болельщики особенно отличились активностью в соцсетях, «атаковав» всю команду Хабиба в комментариях.