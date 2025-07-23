«Топурия не смог бы боксировать в России на уровне мастера спорта». Петр Ян — о Мерабе, Умаре и боксе Усика

Вечером 26 июля в Абу-Даби состоится турнир UFC Fight Night, в главном событии которого Роберт Уиттакер встретится с Ренье Де Риддером. В соглавном поединке состоится встреча Петра Яна и американца Маркуса Макги. Перед боем Ян рассказал «СЭ», чем хорош Мераб Двалишвили, что нужно было сделать Умару Нурмагомедову в поединке с грузином, способен ли Илия Топурия конкурировать в России среди мастеров спорта по боксу, а также объяснил, почему не видит смысла в третьем противостоянии Артура Бетербиева и Дмитрия Бивола.
— Ты говорил, что не стремишься биться только с первым-вторым номерами рейтинга. Если после Макги в UFC решат, что для титульного боя тебе нужно победить еще раз, как отнесешься к этому?
— Да, в UFC решат, какие у них будут планы, будем действовать в зависимости от предложений, от ситуации.
— Мераб — кардиомашина, которую пока никто в UFC не смог передышать по разным причинам. Как думаешь, функционалка в бою с ним — это и есть ключ к победе или есть что-то еще?
— Не только функционалка — все равно сила, напор постоянный. Это такие аспекты, которые тебя постоянно изнуряют. Нестандартность тоже присутствует. Поэтому нужно тоже хорошо готовиться, и можно отличную составить конкуренцию, победить его.
— Ты говорил, что видишь ключи к своей победе над Мерабом. Как думаешь, а если бы Умар полностью здоровым провел реванш с Мерабом, результат поменялся бы?
— А что, Умар был нездоровый?
— Он в первом же раунде травмировал руку.
— Бывает такое — такой спорт. По ходу боя всякое бывает — значит, ты должен перестраиваться. Если он морально и психологически был не готов, значит, это другая история. Победить каждый может, так же и Умар может победить. А если бы Мераб тоже что-нибудь травмировал… У нас есть результат.
— Недавно первое место в рейтинге P4P занял Илия Топурия, его уже называют чуть ли не лучшим боксером в истории UFC. Делает ли он что-то технически, что, например, сложно делать тебе?
— Видно, что у него, конечно, есть навыки. Плюс соперники, я думаю, подходящие.
— А как думаешь, есть ли у него уровень такого хорошего мастера спорта, если по российским меркам оценивать?
— Вряд ли.
— Ты думаешь, он бы не смог, например, на уровне мастера спорта в России соревноваться?
— Нет-нет.
— Есть такое мнение, что Топурия вырубает главным образом не за счет силы, а за счет точности и выбора позиции правильной. Ты как боксер согласен, что можно вырубать без природной силы, только за счет точности?
— Давайте приведите пример, кого разберем из тех, кого он вырубил?
— Холлоуэя. Он же соперников загоняет в угол, к сетке.
— Ну да, загоняет, прижимает, бьет. Момент того, что опять же функционально дышит, есть физическая сила. У Холлоуэя не хватило, возможно, функционалки, чтобы держать свою дистанцию, продолжить навязывать свою работу. Холлоуэй может тоже победить Топурию при правильной подготовке, при правильной расстановке.
— Если представить ваш поединок с Топурией, как действовал бы в бою с ним?
— Сейчас об этом фантазировать не вижу смысла, у меня есть свои задачи. В целом я вижу так, что победить можно любого бойца.
— Холлоуэй уже не первый раз принимает жесткую рубку в последние 10 секунд финального раунда — так было с Гэтжи и Порье. А ты согласился бы на такое, если бы Макги, Мераб или Шон тебе предложили прямо во время боя, или это такая рулетка, что не стоит?
— Почему нет? Но это момент такой, что он чувствует где-то превосходство свое. Если бы он был нулевой в этой истории, так сказать, в работе на средней дистанции в боксе, он бы этого не делал. По-любому он чувствует, что умеет это делать. Если ты умеешь это делать, почему нет?
— На прошлой неделе очередную победу одержал Александр Усик. Смотрел ли бой с Дюбуа и какое впечатление он оставил?
— Я бой не видел целый, видел нарезки. Видел, что он победил.
— На твой взгляд, что можно взять у Усика для ММА-бокса, передвижений по клетке?
— Да в целом комплексный боец, он очень грамотный боксер. За счет этого он и побеждает. Это передвижение, мышление, интеллект, его работа над собой, подготовка грамотная.
— В этом году планируется третий бой Бивола с Бетербиевым. На основании предыдущих двух боев как думаешь, кто выиграет в третьем?
— Я думаю, история такая понятная для меня лично в этих двух поединках. Большого смысла не вижу в этом третьем поединке. Это вопрос того, для чего, для кого и кто готов это организовывать. Так, для популяризации бокса — да. Но чтобы Артур прямо что-то явно кардинально поменял в этом бою… не вижу. Но опять же, он панчер, у него всегда есть нокаутирующая мощь, все может произойти. Но Бивол второй бой отлично провел и просто сделал работу над ошибками, одержал уверенную победу.
— Алджамейн Стерлинг недавно рассказал, что пригласил тебя на свадьбу, которая состоится в США в ноябре. Как воспринял его предложение? Как думаешь, получится ли у тебя посетить этот праздник?
— Ну, я ответил, что если я буду в США, то без проблем, я буду гостем, да. А так чтобы целенаправленно полететь на свадьбу — конечно же, я не полечу. Это, во-первых, не близко и все очень так долго-долго.
— Мариф Пираев говорил, что изначально ты согласился участвовать в «Альф Реалити», потому что вторым тренером был Мераб. Так ли это? Почему это было важно для тебя?
— Изначально мне сказали, что с Мерабом договорились и хотим, чтобы ты был вторым капитаном. Это было интересно для меня, для нашего будущего поединка, для продвижения всей этой истории. Но потом уже, когда я прилетел в Таиланд, все поменялось. Мерабу уже были куплены билеты, он выложил фотки, и его начали хейтить: «Российское шоу, ты что-то говорил, за деньги продался». Он в последний момент просто отказался, хотя у него уже были билеты на руках.
— Когда ты тренировался в ATT, работал ли там с Алешандре Пантожей?
— Мы боролись с Пантожей. Были тренировки у нас, грэпплинг. В парах не помню, вроде бы не стояли.
— Мог бы он потянуть Мераба? Его никто не может финишировать 38 боев в профи.
— Я сомневаюсь. Все равно когда ты природный наилегчайший вес… Много примеров, кто спускался или поднимался, но не всегда грамотно. Иногда играет, наоборот, злую шутку.
— Ты также работал с Раджабали Шайдуллаевым, у него 14−0, не проиграл ни раунда, чемпион Rizin, всего 24 года. Как он тебе?
— Раджабали — это из Бишкека парень? Если речь идет о нем, о ком я говорю, то крепкий интересный парень. Мы вроде с ним спарринговали и зарубались даже, была история такая. Интересные были у нас спарринги.
Евгений Нарижный