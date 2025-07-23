«Топурия не смог бы боксировать в России на уровне мастера спорта». Петр Ян — о Мерабе, Умаре и боксе Усика

— Я думаю, история такая понятная для меня лично в этих двух поединках. Большого смысла не вижу в этом третьем поединке. Это вопрос того, для чего, для кого и кто готов это организовывать. Так, для популяризации бокса — да. Но чтобы Артур прямо что-то явно кардинально поменял в этом бою… не вижу. Но опять же, он панчер, у него всегда есть нокаутирующая мощь, все может произойти. Но Бивол второй бой отлично провел и просто сделал работу над ошибками, одержал уверенную победу.