Стало известно, сколько зарабатывает Асу Алмабаев в UFC

При этом в последнем бою Алмабаев, как сообщалось ранее, получил гораздо больше. А именно за поединок с португальцем Манелем Капе (21−7), состоявшийся в марте 2025 года. Тогда Асу уступил досрочно в третьем раунде, но его доход за бой составил 266 тысяч долларов: 250 — за выход и 16 — как спонсорский бонус.