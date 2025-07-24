Стало известно, сколько зарабатывает Асу Алмабаев в UFC

Сколько зарабатывает Алмабаев в UFC?
Согласно информации журналиста Анатолия Пиментеля из BetMGM, общие доходы уроженца Жанаталапа в лучшей лиге мира превысили 150 тысяч долларов. Один из его гонораров за бой против бразильца Маттеуса Николау (19−6−1) в октябре 2024-го составил 30 000 долларов.
Последний гонорар «Зульфикара»
При этом в последнем бою Алмабаев, как сообщалось ранее, получил гораздо больше. А именно за поединок с португальцем Манелем Капе (21−7), состоявшийся в марте 2025 года. Тогда Асу уступил досрочно в третьем раунде, но его доход за бой составил 266 тысяч долларов: 250 — за выход и 16 — как спонсорский бонус.
Когда Асу проведет следующий бой в UFC?
Следующий бой казахстанца состоится 26 июля в Абу-Даби (ОАЭ). Его соперником станет перуанец Хосе Очоа (12−2), который согласился на поединок всего за три недели до турнира. Изначально «Зульфикар» должен был встретиться с представителем Узбекистана Рамазаном Темировым (19−3), однако тот был снят с карда после провала допинг-теста.