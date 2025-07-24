Ушла эпоха. Остановилось сердце популярного рестлера Халка Хогана

Хоган — 12-кратный чемпион мира в тяжелом весе. Он был включен в Зал славы WWE дважды: как сольный исполнитель и как участник культовой группировки nWo. Его бой с Андре Гигантом на WrestleMania III смотрели более 90 тысяч человек. Это событие стало поворотным для индустрии.