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Президент США Трамп — о смерти Халка Хогана: «Мы потеряли большого друга, его будет не хватать»

Президент США Дональд Трамп отреагировал на новость о смерти актера и рестлера Халка Хогана.

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«Сегодня мы потеряли большого друга — “Халкстера”. Халк Хоган был полностью за MAGA (Make America Great Again — англ. “Сделаем Америку снова великой”) — сильный, крепкий, умный, но с самым большим сердцем. Он произнес абсолютно зажигательную речь на Национальном съезде республиканцев, которая стала одним из ярких моментов всей недели. Он развлекал фанатов со всего мира, и его культурное влияние было огромным. Его жене Скай и семье мы выражаем наши самые теплые пожелания и любовь. Халка Хогана будет очень не хватать!» — заявил Трамп.

О смерти Хогана стало известно 24 июля. Ему был 71 год. По информации американских СМИ, причиной смерти стала остановка сердца.