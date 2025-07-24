Президент США Трамп — о смерти Халка Хогана: «Мы потеряли большого друга, его будет не хватать»

«Сегодня мы потеряли большого друга — “Халкстера”. Халк Хоган был полностью за MAGA (Make America Great Again — англ. “Сделаем Америку снова великой”) — сильный, крепкий, умный, но с самым большим сердцем. Он произнес абсолютно зажигательную речь на Национальном съезде республиканцев, которая стала одним из ярких моментов всей недели. Он развлекал фанатов со всего мира, и его культурное влияние было огромным. Его жене Скай и семье мы выражаем наши самые теплые пожелания и любовь. Халка Хогана будет очень не хватать!» — заявил Трамп.