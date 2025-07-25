Украинский боец ММА вышел на поединок под песню Цоя

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Украинский боец смешанных единоборств (ММА) Кирилл Горобец вышел на поединок против представителя Казахстана Магомеда Кабардиева на турнире UAE Warriors 62 под песню советской рок-группы «Кино» «Хочу перемен».
Турнир прошел в Абу-Даби 24 июля. Бой Горобца и Кабардиева в весовой категории до 75 кг продолжался все три раунда и завершился победой бойца из Казахстана единогласным решением судей.
Горобцу 31 год. Он потерпел четвертое поражение в карьере. На его счету 13 побед.