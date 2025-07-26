Бразильский боец UFC провел мастер-класс в Мелитополе

«Я очень рад тому, что приехал сюда. Моя жена — русская, мой сын, Габриэль, — русский. Россия долгие годы находится в хороших отношения с Бразилией. Я очень рад, что у меня есть возможность посещать такие места (как Запорожская область — ред.). Конечно, тут всё еще опасно, я выражаю огромное уважение всем, кто здесь находится», — заявил Барроузу журналистам.