Бразильский боец UFC провел мастер-класс в Мелитополе

Боец показал воспитанникам школ рукопашного боя несколько особых приемов джиу-джитсу и провел совместную тренировку.
«Я очень рад тому, что приехал сюда. Моя жена — русская, мой сын, Габриэль, — русский. Россия долгие годы находится в хороших отношения с Бразилией. Я очень рад, что у меня есть возможность посещать такие места (как Запорожская область — ред.). Конечно, тут всё еще опасно, я выражаю огромное уважение всем, кто здесь находится», — заявил Барроузу журналистам.
По словам и. о. директора спортивного комплекса «Южный» Сергея Шпилева, визит спортсмена состоялся благодаря договоренности с федерацией ММА в Мелитополе.
«Сегодня детей около 40 собралось. Ребята будут смотреть, как Франсимар будет показывать свои навыки, которые он приобрел и в Бразилии, и уже в России. Сегодня ребята увидят работу профессионала, человека, который один из немногих спортсменов в мире завоевал черный пояс, четвертый дан, по джиу-джитсу», — пояснил Шпилев.