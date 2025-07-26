42 секунды на нокаут — и это в 41 год! Шикарная победа Короля кунг-фу

41-летний Салихов в прошлом году оказался на грани увольнения из промоушена. У российского бойца было три поражения в четырёх поединках, плюс, конечно, сказывался возраст. Однако Салихов сумел наладить своё положение и вышел на победную серию. Сначала Муслим одолел Сантьяго Понциниббио в тяжёлом бою раздельным решением судей, а затем оформил яркий нокаут вертушкой в поединке с Сонг Кинаном, в очередной раз оправдав своё прозвище Король кунг-фу. На пятом десятке Салихов переживает вторую молодость и ведёт борьбу за попадание в топ-15 полусреднего веса UFC. Всего в карьере Муслим провёл 27 поединков, одержал 21 победу, 14 из них — нокаутами.