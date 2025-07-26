Нурмагомедова забороли! Скандальный Митчелл одолел россиянина

Митчелл практически всю карьеру выступал в полулёгком дивизионе, где, кстати, успел дать конкурентный поединок Илии Топурии. Но побед становилось всё меньше, и Брайс решил сменить весовую категорию, спустившись в легчайший вес. Конечно, больше всего Митчелл известен не поединками, а неоднозначными высказываниями. Брайс просто обожает теории заговора: он уверен, что Земля плоская, а недавно и вовсе попался на оправдании Адольфа Гитлера, за что Дана Уайт назвал Митчелла «самым тупым человеком на земле». Однако как боец Брайс точно не выглядел подарком для Нурмагомедова — борьба у этого парня на отличном уровне, да и с ударной техникой всё нормально.