Новый провал Шахтёра. Крылов опять проиграл нокаутом

Крылов не так давно шёл на серии из трёх побед и метил в топ-5 дивизиона, но травма плеча надолго вывела Шахтёра из строя и он был вынужден пропустить больше двух лет, прежде чем вернуться в октагон. Правда камбэк для Крылова получился кошмарным — он встретился с Домиником Рейесом, пошёл в рубку с первых секунд и был брутально нокаутирован. Причём, впервые в карьере Никита проиграл прямым нокаутом. Однако уже спустя три месяца он решил вернуться и на этот раз встретиться с Богданом Гуськовым.