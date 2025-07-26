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Асу Алмабаев выиграл пятый бой в UFC

Казахстанский боец Асу Алмабаев (22−3) выиграл поединок на турнире UFC on ABC 9 в Абу Даби (ОАЭ), сообщают Vesti.kz.

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Источник: Соцсети

Его соперником выступил перуанский файтер Хосе Очоа (8−2). Поединок продлился все три раунда и завершился победой Алмабаева единогласным решением судей.

Отметим, что в углу Алмабаева находился непобежденный казахстанец Шавкат Рахмонов (19−0).

Для Алмабаева это был шестой поединок в UFC. На его счету пять побед и одно поражение. Асу занимает девятое место в рейтинге наилегчайшего дивизиона UFC.

Добавим, главным событием турнира станет бой в среднем весе между австралийцем Робертом Уиттакером (27−8) и нидерландцем Ренье де Риддером (20−2).