Асу Алмабаев выиграл пятый бой в UFC

Его соперником выступил перуанский файтер Хосе Очоа (8−2). Поединок продлился все три раунда и завершился победой Алмабаева единогласным решением судей.
Отметим, что в углу Алмабаева находился непобежденный казахстанец Шавкат Рахмонов (19−0).
Для Алмабаева это был шестой поединок в UFC. На его счету пять побед и одно поражение. Асу занимает девятое место в рейтинге наилегчайшего дивизиона UFC.
Добавим, главным событием турнира станет бой в среднем весе между австралийцем Робертом Уиттакером (27−8) и нидерландцем Ренье де Риддером (20−2).