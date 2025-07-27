Шара Буллет провел дикий бой в UFC: получил жуткий перелом носа, но все равно разбил соперника!

Бой против Баррио получился для Магомедова, пожалуй, самым тяжелым в UFC. Если в первом раунде Шара Буллет уверенно разбивал соперника, то во втором случились серьезные проблемы. В одном из разменов канадец жестко попал нашему соотечественнику с правой и сломал ему нос (его буквально вывернуло в правую сторону — просто жуть!). Магомедов с большим трудом сумел восстановиться и кое-как отработал второй раунд, а в концовке отрезка даже пошел в атаку. Перед третьей пятиминуткой за Шару было страшно, все-таки слишком серьезный урон он получил. Однако Шарабутдин вышел на заключительный раунд с настроем победить, и на протяжении следующих пяти минут его сопернику было несладко. Россиянин разбивал канадца по всем направлениям и в конце концов забрал трудовую и очень драматичную победу решением судей. Пусть и не без труда, но все же Шара Буллет закрыл обидное поражение от Майкла Пейджа.