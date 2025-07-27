Шара Буллет провел дикий бой в UFC: получил жуткий перелом носа, но все равно разбил соперника!

В Абу-Даби продолжается турнир UFC Fight Night, и несколько минут назад бой провели средневесы Шарабутдин Магомедов и Марк-Андре Баррио. Для популярного российского ударника этот поединок стал шестым в лиге и первым после поражения Майклу Пейджу в феврале 2025-го. Шара Буллет сегодня планировал закрыть единственную неудачу в карьере.
Шарабутдин Магомедов — один из ярчайших российских бойцов в UFC за последние годы. Шара Буллет дебютировал в лиге в октябре 2023-го, и его первый поединок стал очень заметным событием. Во-первых, дагестанец, еще выступая в России, создал себе репутацию чуть ли не самого зрелищного бойца страны. Во-вторых, в лучшую лигу мира Магомедов переходил на крайне выгодных условиях для новичка, поскольку на него возлагали большие надежды. И этот фактор также делал из дебюта Шарабудтина в UFC особенный случай.
За первый год в лиге Шара Буллет сделал более чем достаточно, чтобы в руководстве остались довольны подписанием контракта с ним. Магомедов провел четыре боя, победил в каждом из них (дважды досрочно), показал много ярких эпизодов и вошел в историю автором одного из красивейших нокаутов в истории UFC. Жертвами Шарабутдина стали Бруно Сильва, Антонио Троколи, Михал Олексейчук и Армен Петросян.
1 февраля 2025 года Шара Буллет выступил на турнире UFC в Саудовской Аравии в качестве одной из главных звезд ивента, а его соперником стал звездный экс-чемпион Bellator Майкл Пейдж. Оппоненты провели в октагоне три раунда, по итогам которых наш соотечественник проиграл, по сути, в одну калитку. Нет, Магомедов не был избит как-то явно, но соперник действовал значительно убедительнее в каждой из трех пятиминуток, так что решение судей (3:0 по раундам в пользу Пейджа) — абсолютно логичное.
После первой неудачи в карьере (у Шары появилось одно поражение при уже имевшихся 15 победах в статистике) россиянин признался, что вышел на последний бой, имея проблемы со здоровьем. И что подготовка получилась неполноценной, поскольку не удалось собрать вокруг себя правильных партнеров по тренировкам.
Перед сегодняшним поединком против Марка-Андре Баррио Шара обещал, что все прежние проблемы остались позади. И хотелось верить, что пусть и крепкий, но все-таки середняк из Канады не станет таким уж серьезным испытанием для таланта из Дагестана. Хотя Баррио, безусловно, представлял опасность для Магомедова, и его сильной стороной на фоне нашего соотечественника, пожалуй, был опыт. В послужном списке канадца значилось 26 профессиональных выступлений (на 10 больше, чем у Шары), да и в UFC находится дольше на четыре года. К тому же Баррио доводилось выигрывать чемпионские пояса в двух разных дивизионах, правда, это достижение покорилось ему во времена выступлений в посредственной организации TKO.
Бой против Баррио получился для Магомедова, пожалуй, самым тяжелым в UFC. Если в первом раунде Шара Буллет уверенно разбивал соперника, то во втором случились серьезные проблемы. В одном из разменов канадец жестко попал нашему соотечественнику с правой и сломал ему нос (его буквально вывернуло в правую сторону — просто жуть!). Магомедов с большим трудом сумел восстановиться и кое-как отработал второй раунд, а в концовке отрезка даже пошел в атаку. Перед третьей пятиминуткой за Шару было страшно, все-таки слишком серьезный урон он получил. Однако Шарабутдин вышел на заключительный раунд с настроем победить, и на протяжении следующих пяти минут его сопернику было несладко. Россиянин разбивал канадца по всем направлениям и в конце концов забрал трудовую и очень драматичную победу решением судей. Пусть и не без труда, но все же Шара Буллет закрыл обидное поражение от Майкла Пейджа.