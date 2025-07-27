Русский чемпион выдержал натиск крепкого американца и победил. Петр Ян рвется к бою за пояс UFC

С первого раунда стало очевидно, что соперник Яну попался очень непростой. Пожалуй, россиянин выглядел чуть лучше в стартовой пятиминутке, он попадал чаще и донес немного больше заметных ударов. Но и у Макги хватало своих успешных моментов, и от этого было тревожно. Начало второго раунда осталось за американцем, который, видимо, почувствовал, что у него многое получается. Однако достаточно быстро Ян понял, что происходит, и снова прибрал инициативу к своим рукам. В третьем раунде Петр стал действовать чуть более прагматично и большую часть отрезка выиграл благодаря не самой зрелищной работе в клинче у сетки. В итоге судьи отдали Яну два раунда из трех, и это значит, что у бывшего чемпиона UFC теперь серия из трех побед. Вероятно, в обновленном рейтинге Петр вернется на вторую строчку в своем дивизионе и станет одним из наиболее вероятных претендентов на поединок за титул в ближайшем будущем.