Русский чемпион выдержал натиск крепкого американца и победил. Петр Ян рвется к бою за пояс UFC

Турнир UFC Fight Night, который прямо сейчас проходит в Абу-Даби, близок к завершению. И только что октагон покинули участники соглавного события Петр Ян и Маркус Макги.
Петр Ян — один из самых успешных россиян в UFC за всю историю. Сейчас бойцу 32 года, и он все еще находится в отличной форме. Свои выступления в лучшей организации мира Ян начал семь лет назад. Тогда, в июне 2018-го, Петр перебрался в UFC в статусе чемпиона ACB (ныне ACA) в легчайшем весе, и было принято ожидать, что и на элитном уровне уроженец Красноярской области добьется заметных успехов. Так и вышло. Всего за полтора года Ян набрал шесть ярких побед в UFC, залетел в топ-5 категории и получил бой за титул.
11 июля 2020-го, в самый разгар пандемии коронавируса, россиянин вышел на поединок с легендой организации Жозе Альдо. Как и многие профессиональные бойцы в то время, Ян столкнулся с серьезными проблемами по ходу подготовки к поединку. Из-за ковидных ограничений Петру, застрявшему вместе с семьей посреди острова Пхукет (юг Таиланда), пришлось оборудовать подобие тренировочного зала в гараже арендованного частного дома. И этого кэмпа Яну хватило, чтобы подготовиться к сражению с одним из величайших бойцов за всю историю UFC. Петр финишировал Альдо в пятом раунде, устроив легендарному ветерану избиение в концовке.
Став чемпионом, Ян первым делом принял бой с одним из наиболее заслуженных претендентов в легчайшем весе UFC Алджамейном Стерлингом на март 2021-го. Американец считался чуть ли не самым стилистически неудобным соперником для Петра, ведь большинство своих побед он завоевал благодаря сильной борцовской базе и нестандартной технике. Казалось, Мастеру спорта по боксу из Сибири будет непросто подстроиться под нестандартно обученного соперника. Но Ян начал удивлять с первых минут.
Россиянин разбирал соперника по всем направлениям — ударная техника, борьба, конкретика в атаке. Три с половиной раунда Ян доминировал в бою со Стерлингом, и казалось, что исход предрешен. Однако незадолго до последнего перерыва Петр пробил тот самый нелегитимный удар коленом в голову Алджамейну, и с этого момента была запущена черная полоса длиной в несколько лет.
Осенью того же года Ян и Стерлинг должны были провести реванш, но американец снялся с него из-за травмы. Петру пришлось согласиться драться с бойцом на замену, в этой роли выступил топовый представитель США Кори Сэндхаген. Россиянин в красивом пятираундовом поединке одолел американца решением судей и завоевал титул временного чемпиона. Казалось, совсем скоро Ян вернет и полноценный пояс в реванше со Стерлингом, но все пошло не по плану. Ко второму поединку с Петром Алджо подошел в лучшей форме в жизни и сумел навязать нашему соотечественнику борьбу. Итогом боя стала победа Стерлинга раздельным решением судей, и Ян назвал тот вердикт боковых ограблением.
Осенью 2022-го Ян проиграл второй раз подряд — и снова решение судей получилось крайне спорным. Соперник Шон О’Мэлли, занимавший тогда 11-ю строчку рейтинга, неплохо показал себя против одного из лидеров легчайшего дивизиона (Петр шел первым в таблице категории), но, по мнению большинства экспертов, все же проиграл. Тем не менее, судьи решили по-своему и отдали бой многообещающему и популярному американцу. Ну, а совсем уж бедовым положение Яна сделал Мераб Двалишвили, с которым бывший чемпион из России подрался весной 2023-го. Петр вышел на тот бой с травмой руки и проиграл грузину, по сути, в одну калитку, дав ему дорогу к титулу.
Многие поспешили списать Яна и поставить крест на его чемпионских амбициях, но Петр сдаваться не собирался. 2024 год стал во многом решающим для сибиряка, ведь по его ходу наш соотечественник доказал, что способен конкурировать с лучшими. За прошедший сезон Ян провел два боя — с китайским топом Сонгом Ядонгом и бывшим чемпионом UFC Дейвесоном Фигередо. В обоих случаях россиянина считали небольшим фаворитом, однако каждый из этих поединков все же представлял собой серьезную проверку. И Петр прошел ее, одолев обоих решением судей.
Благодаря прошлогодним успехам Ян вернулся в топ-3 легчайшего веса и снова стал восприниматься как один из главных претендентов на бой за титул. В идеале Петру стоило бы подраться с кем-то из пятерки (или хотя бы десятки) сильнейших людей дивизиона, но ни с кем из них наш боец не совпал по графикам. А поскольку простаивать Ян не собирался, ему пришлось согласиться на поединок с 12-м номером из США Маркусом Макги на сегодняшнем турнире UFC в Абу-Даби.
Маркус Макги — один из самых загадочных бойцов из топ-15 легчайшего веса. Американец выступает в UFC c 2023-го, и до сегодняшнего дня на его счету было четыре выступления в лиге. В каждом из них Макги победил — причем трижды ему удалось финишировать соперников. В ноябре 2024-го Маркус впервые победил в UFC решением судей, одолев Джонатана Мартинеса. Стоит отметить, что Макги в первую очередь хорош в плане ударной техники, у него хороший бокс, солидная защита и достаточно нестандартная выучка. Было понятно, что несмотря на статус темной лошадки этот парень способен стать серьезным испытанием для Яна, однако фаворитом, конечно, считался Петр, обладающий гораздо более внушительным опытом выступлений на высочайшем уровне.
С первого раунда стало очевидно, что соперник Яну попался очень непростой. Пожалуй, россиянин выглядел чуть лучше в стартовой пятиминутке, он попадал чаще и донес немного больше заметных ударов. Но и у Макги хватало своих успешных моментов, и от этого было тревожно. Начало второго раунда осталось за американцем, который, видимо, почувствовал, что у него многое получается. Однако достаточно быстро Ян понял, что происходит, и снова прибрал инициативу к своим рукам. В третьем раунде Петр стал действовать чуть более прагматично и большую часть отрезка выиграл благодаря не самой зрелищной работе в клинче у сетки. В итоге судьи отдали Яну два раунда из трех, и это значит, что у бывшего чемпиона UFC теперь серия из трех побед. Вероятно, в обновленном рейтинге Петр вернется на вторую строчку в своем дивизионе и станет одним из наиболее вероятных претендентов на поединок за титул в ближайшем будущем.