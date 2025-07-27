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Пётр Ян категорично высказался о возможном бое с Умаром Нурмагомедовым в Катаре

Бывший обладатель чемпионского титула UFC в легчайшем весе россиянин Пётр Ян категорично ответил на вопрос о возможности проведения боя в главном событии турнира UFC в Катаре с соотечественником Умаром Нурмагомедовым.

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Источник: Getty Images

«Возглавить турнир в Катаре с Умаром Нурмагомедовым? Для меня это сейчас неинтересно, я иду на серии из трёх побед. Умар должен выиграть как минимум пару поединков, наверное. Я принял с ним поединок на Азербайджан (турнир UFC on ABC 8 в столице Азербайджана Баку, который состоялся 21 июня. — Прим. “Чемпионата”), пять раундов. Мне в UFC предложили, я сказал: “Да, погнали”. Когда он сказал “нет”, я сказал: “Давайте тогда на турнир в июле”. Он сюда тоже не был готов, они были готовы только в октябре драться. Поэтому пусть ждут своё тогда», — сказал Ян на пресс-конференции после боя.

Напомним, на недавно завершившемся турнире UFC on ABC 9 в Абу-Даби (ОАЭ) Ян единогласным решением одолел американца Маркуса Макги.