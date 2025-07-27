Шавкат Рахмонов сообщил, когда планирует провести следующий бой в UFC

«В данный момент травму залечиваю. До конца года хочу вернуться, где-то ноябрь или декабрь. Если самочувствие позволит и буду готов. С кем бы я хотел бы подраться? В данный момент — титульное противостояние Ислама и Джека Делла Маддалены. Ну мне без разницы [с кем из них драться]. Можно претендентский [организовать]. Самое главное, чтобы я был готов выступить», — сказал Рахмонов в интервью пресс-службе UFC.