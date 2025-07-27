Алмабаев назвал следующего соперника в UFC: есть дата и место боя

«В Катар полететь легче из Казахстана. Готовиться дома — всегда проще. До Америки далеко лететь, а в США я уже пять боев провёл. Потихоньку сделал себе имя, уже в Абу-Даби могу собирать определённое количество болельщиков. Думаю, в Катаре будет не хуже», — сказал Асу в интервью Namys Fighting.