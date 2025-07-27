Алмабаев назвал следующего соперника в UFC: есть дата и место боя

Накануне уроженец Жанаталапа одержал пятую победу в сильнейшем ММА-промоушене мира, выиграв у Хосе Очоа единогласным решением судей. Поединок продлился все три раунда и стал очередным подтверждением высокого уровня казахстанца.
После боя Алмабаев рассказал, где и с кем он хотел бы провести следующий поединок. По словам Асу, идеальным вариантом стал бы турнир UFC, который пройдёт 22 ноября в Катаре.
«В Катар полететь легче из Казахстана. Готовиться дома — всегда проще. До Америки далеко лететь, а в США я уже пять боев провёл. Потихоньку сделал себе имя, уже в Абу-Даби могу собирать определённое количество болельщиков. Думаю, в Катаре будет не хуже», — сказал Асу в интервью Namys Fighting.
Также Алмабаев обозначил желаемых соперников:
«Можно подраться с Брэндоном Ройвалом или Джошуа Ваном. Думаю, победитель заслужит право драться за титул. Ван ещё не встречался с чистыми борцами, а если он сразу выйдет на чемпиона Пантожу — тот просто задушит его. Я же готов показать свой уровень и побороться с топами из первой десятки», — заявил Асу.
Таким образом, Алмабаев рассчитывает провести бой уже этой осенью и приблизиться к титульной гонке в дивизионе.