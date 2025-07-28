«Ни братья, ни сестры мне ничего не положили». Как Петр Ян и Умар Нурмагомедов задевают друг друга в интервью

Вечером 26 июля в Абу-Даби состоялся турнир UFC Fight Night, в главном событии которого Ренье Де Риддер раздельным решением судей победил Роберта Уиттакера. В соглавном поединке Петр Ян одолел единогласным решением Маркуса Макги. После этой победы Ян вполне может претендовать на титульный поединок, но если этого не случится, то наиболее вероятный его соперник — Умар Нурмагомедов. Бойцы знакомы, и ранее между ними не было напоминаний, но чем более реалистично выглядит организация их поединка, тем чаще мы слышим высказывания Яна и Умара в адрес друг друга.
Впервые о противостоянии заговорили два года назад, в июле 2023-го. Тогда Ян сказал, что не видит смысла в таком поединке. «Пока, думаю, Умар даже не в топ-5, — сказал Петр “Матч ТВ”. — Не вижу смысла в этом бою. Пока. Вопрос к менеджерам. Но если этот поединок будет интересен UFC, то, может, бой и состоится».
В феврале 2024-го уже Умар задался вопросом, для чего ему биться с Петром. Однако Нурмагомедов сформулировал мысль довольно жестко и самоуверенно. «Я не считаю, что Петр Ян — это серьезная проверка для меня, — сказал Умар Sport 24. — Я не вижу нашего с ним боя. Зачем? Для чего? Его можно забороть, повалить, забрать спину. Не думаю, что он когда-то вообще был проверкой для меня. У меня нет никакого интереса к этому бою вообще. Пусть он сейчас свои бои выигрывает. Если он скажет, что хочет драться со мной, если UFC скажут, что им нужен этот бой, то я приму этот поединок. Но называть его серьезной проверкой я не хочу».
А на пресс-конференции после победы над дебютировавшим в лиге Бекзатом Альмаханом Умар высказался еще более громко: «Я могу размазать и финишировать Петра Яна. Серьезно, это возможно. Когда я говорю, что могу финишировать и Кори Сэндхагена, то это серьезно. Дело не в самоуверенности, просто у меня очень хорошая команда».
Ян отреагировал сдержанно, но не забыл и подколоть Нурмагомедова, который в свои 29 лет пока не добрался до пояса, хотя сам Петр стал чемпионом в 27. «Да, я слышал [слова Умара, что он может забрать спину Яна и закончить бой досрочно], но меня это не задевает, — сказал Ян “Матч ТВ”. — Умар сейчас делает то, что ему нужно делать. Ему нужно говорить. Он и говорит. Знаете, сколько Умару лет сейчас? Я тоже точно не знаю, но в это время я уже был чемпионом, а у Умара еще не получилось это сделать, поэтому его это, безусловно, задевает. Конечно, я понимаю его мотивацию, его желание завоевать титул — это нормальные, здравые мысли».
Спустя несколько месяцев Ян добавил, что Умар пока не наработал на титульный шанс (бой Нурмагомедова с Мерабом состоялся в январе 2025-го. — Прим. «СЭ»). «У кого Умар выиграл из топ-15? Думаю, что ему, безусловно, нужно провести пару поединков, а там посмотрим, что будет».
Вскоре Петр побился с Дейвисоном Фигейредо и уверенно победил бразильского экс-чемпиона в наилегчайшем весе единогласным решением судей. Умар сообщил, что Ян его не поразил, но много рассуждать о потенциальном поединке с соотечественником он не хочет. «Ян был хорош в бою с Фигейредо, но меня он не удивил, — сказал Нурмагомедов “СЭ”. — Если бы Петя повалил и задушил Дейвисона, то да. Но что я ожидал, то он и сделал. Кто опаснее — Ян или Двалишвили? Я не хочу говорить о Петре как о сопернике до тех пор, пока этот бой не назначен. Потому что каждый раз какие-то неприятные разговоры — то с его стороны, то потом это все начинается с моей стороны. За нас болеют очень много фанатов из России. Говорить о бое… Я хотел бы оставить этот разговор на тот момент, когда назначат поединок. Вдруг ему сейчас бой дадут и он проиграет. И никакого смысла в этом разговоре не будет. Поэтому если дадут, объявят нам бой, то мы поговорим. А так — я считаю, что это топовый боец».
Через месяц Умар проиграл титульный бой Мерабу Двалишвили, а спустя еще полгода Петр одолел Маркуса Макги, который стал соперником россиянина из-за того, что Умар не был готов биться летом, ведь в бою с Мерабом он сломал руку. После вопроса, мог ли измениться результат боя Нурмагомедова и Двалишвили, будь Умар здоров, Петр удивился. «А что, Умар был нездоровый? Травмировал руку? Бывает такое — такой спорт. По ходу боя всякое бывает — значит, ты должен перестраиваться. Если он морально и психологически был не готов, значит, это другая история. Победить каждый может, так же и Умар может победить. А если бы Мераб тоже что-нибудь травмировал… У нас есть результат».
На пресс-конференции перед поединком с Макги Петр отреагировал на вопрос журналиста о теории Хабиба, который полагает, что у бойца не может быть два пика формы: «Это же теория Хабиба, пусть он при ней останется». Также Ян подколол Умара, заявив, что у него не самый разнообразный арсенал. «Не согласен со словами Умара, что у Мераба скудный арсенал. Можно бить один удар правой рукой и всех нокаутировать. Это же не значит, что можно говорить, что он бьет только правой рукой. Он делает свою работу, она у него получается, никто пока не может ему ничего противопоставить. Умар тоже не сказать, что прямо чересчур разносторонний».
Сразу после боя на пресс-конференции Петр сообщил, что бой с Умаром его не привлекает. «Я думаю, что для меня это просто неинтересно сегодня. Я иду на серии из трех побед, Умар должен как минимум выиграть пару поединков. Я принял с ним поединок на Азербайджан, пять раундов мне предложили в UFC. Я сказал: да, я готов, все, погнали. Также, когда он сказал нет, я сказал: давайте тогда июль, вот сейчас, я тоже готов здесь. Он тоже сюда не готов, они готовы только в октябре были драться. Поэтому пусть ждут тогда».
Наконец, после боя в отеле в разговоре с «СЭ» Ян сообщил, что хотел бы страховать титульный бой, который пройдет в октябре. Также Петр слегка подколол Умара за отказ биться летом: "Я сказал, что буду готов [страховать чемпионский бой между Мерабом Двалишвили и Кори Сэндхагеном]. Сейчас вернусь, сделаю рентген, посмотрим, что с моей ногой. Долго не собираюсь отдыхать. Если все в порядке, потихоньку приступлю к тренировочному процессу.
[Бой с Умаром неинтересен?] Умар проиграл свой крайний поединок, [после этого] не провел еще ни одного боя. У них есть возможность ждать, вообще не тренироваться, можно по году, по полгода. А мне нужно действовать, работать, своим трудом себе прокладывать дорогу. Ни братья, ни сестры — никто мне не положил, не дал ничего".