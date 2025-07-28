«Ни братья, ни сестры мне ничего не положили». Как Петр Ян и Умар Нурмагомедов задевают друг друга в интервью

Вскоре Петр побился с Дейвисоном Фигейредо и уверенно победил бразильского экс-чемпиона в наилегчайшем весе единогласным решением судей. Умар сообщил, что Ян его не поразил, но много рассуждать о потенциальном поединке с соотечественником он не хочет. «Ян был хорош в бою с Фигейредо, но меня он не удивил, — сказал Нурмагомедов “СЭ”. — Если бы Петя повалил и задушил Дейвисона, то да. Но что я ожидал, то он и сделал. Кто опаснее — Ян или Двалишвили? Я не хочу говорить о Петре как о сопернике до тех пор, пока этот бой не назначен. Потому что каждый раз какие-то неприятные разговоры — то с его стороны, то потом это все начинается с моей стороны. За нас болеют очень много фанатов из России. Говорить о бое… Я хотел бы оставить этот разговор на тот момент, когда назначат поединок. Вдруг ему сейчас бой дадут и он проиграет. И никакого смысла в этом разговоре не будет. Поэтому если дадут, объявят нам бой, то мы поговорим. А так — я считаю, что это топовый боец».