Шара Буллет не заслуживает критики. Он идеально справляется со своими задачами

Конечно, Шара говорил и будет говорить, что он идёт за поясом чемпиона UFC, это нормально. Если ты профессиональный боец и тебя зовут не Кевин Холланд, который всегда говорит, что дерётся ради денег и развлечения, то, скорее всего, ты ставишь себе самые высокие цели. Либо, во всяком случае, декларируешь их. И уже совсем другой вопрос, насколько они реализуемы. Возможно, любого бойца можно привести к титулу или хотя бы к титульному шансу, если правильно его вести. Если UFC это будет интересно, то Шара Буллет станет получать наиболее удобных соперников из топ-15 и продвинется наверх. Далеко за примерами ходить не нужно — взгляните на Пэдди Пимблетта.