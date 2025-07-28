Жену и сына Шавката Рахмонова выписали из больницы после смертельного ДТП

По информации ведомства, пациенты написали соответствующие расписки перед выпиской.
«Пострадавшие, написав соответствующую расписку, выписались из Шуской городской больницы и выехали в Алматы. Претензий к медицинскому учреждению не имеют», — говорится в сообщении.
В управлении здравоохранения Жамбылской области ранее сообщили о состоянии супруги и ребёнка известного бойца UFC Шавката Рахмонова на утро 28 июля. По информации врачей, их состояние оценивалось как средней тяжести. У обоих диагностированы закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение мозга.
Авария произошла 27 июля в 08:50 на 299-м километре трассы Алматы — Екатеринбург. По данным полиции, водитель Toyota Land Cruiser 200, двигавшаяся из Карагандинской области в сторону Алматы, не справилась с управлением, после чего автомобиль перевернулся.
В результате ДТП погибли два человека, ещё двое, включая жену и сына Рахмонова, были госпитализированы. В машине находились несколько человек — супруга бойца с ребёнком и её подруги.