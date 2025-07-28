Что известно о семье бойца UFC Шавката Рахмонова

Рахмонов женат, но имя супруги ранее не раскрывал — Шавкат сознательно не делится личными деталями, объясняя это желанием оградить семью от излишнего внимания и возможного сглаза. В соцсетях боец не публикует фотографии жены и детей. Однако в редких интервью он подтверждал, что у него четверо детей: старшей дочери семь лет, второй — пять, сыну — три, а в апреле 2024 года в семье родилась ещё одна дочь.