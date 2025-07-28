Что известно о семье бойца UFC Шавката Рахмонова

Семья: жена, дети и младшая сестра
Рахмонов женат, но имя супруги ранее не раскрывал — Шавкат сознательно не делится личными деталями, объясняя это желанием оградить семью от излишнего внимания и возможного сглаза. В соцсетях боец не публикует фотографии жены и детей. Однако в редких интервью он подтверждал, что у него четверо детей: старшей дочери семь лет, второй — пять, сыну — три, а в апреле 2024 года в семье родилась ещё одна дочь.
Кроме того, у Шавката есть младшая сестра — Сора Рахмонова. Она тоже идёт по пути единоборств и добилась успеха в рукопашном бою, став чемпионкой мира.
Где живёт Рахмонов и как проводит свободное время
Боец с семьёй проживает в Алматы. В свободное от тренировок время он предпочитает прогулки пешком и на велосипеде, а также нередко играет в баскетбол с друзьями. По его словам, раньше он любил посещать кино с супругой, но теперь избегает людных мест — фанаты всё чаще отвлекают, просят сфотографироваться.
Что известно о недавнем ДТП
Накануне, 27 июля, в Жамбылской области произошло серьёзное ДТП, в котором пострадала супруга бойца и один из его детей. Авария случилась утром на трассе Алматы — Екатеринбург: водитель Toyota Land Cruiser, ехавшей из Караганды в Алматы, не справилась с управлением, и внедорожник перевернулся.
По официальной информации, двое человек погибли, ещё двое были доставлены в больницу. В числе выживших, как утверждается, — супруга Рахмонова Гулайым и их сын. Сообщается, что они получили травмы средней степени тяжести и были госпитализированы в Шу.
По последним данным, Рахмоновы госпитализированы в отделение травматологии с предварительным диагнозом: закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга.
Где находится Шавкат Рахмонов?
Отметим, что сам Шавкат в минувшие выходные, в ночь на 27 июля, присутствовал на турнире UFC в Абу-Даби (ОАЭ). Там он секундировал поединок одноклубника — бойца наилегчайшего веса Асу Алмабаева.
Также на ивенте присутствовал их общий тренер Эдуард Базров. На данный момент о возращении команды, в числе которой Рахмонов, в Алматы не сообщалось.
Шавкат Рахмонов остаётся непобеждённым в профессиональной карьере (19−0) и занимает третье место в рейтинге UFC в полусреднем весе. Свой последний бой он провёл в декабре 2024 года, победив ирландца Иэна Гэрри решением судей. С тех пор в октагоне не появлялся — так как залечивает травму, которая усугубилась после поединка с Гэрри.