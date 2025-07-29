«Я считаю себя олимпийским чемпионом». Российский боец UFC брал золото Пекина-2008, но есть нюанс

«Это ошибочно говорить, что он [ушу саньда] неолимпийский [вид спорта]. Однажды он прошел на Олимпиаде в 2008 году. Я сам лично выиграл золотую олимпийскую медаль. И во всех странах, кроме России, меня считают олимпийским чемпионом. Только в России меня не заметили. Только в России. Я никому в укор это не говорю, но меня не заметили. А в Китае я олимпийский чемпион. Там везде меня встречают как олимпийского [чемпиона], говорят, что я олимпийский чемпион. Это была Олимпиада. Такая же медаль у меня дома висит, и я считаю себя олимпийским чемпионом».