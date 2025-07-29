«Я считаю себя олимпийским чемпионом». Российский боец UFC брал золото Пекина-2008, но есть нюанс

Вечером 26 июля в Абу-Даби состоялся турнир UFC Fight Night, в главном событии которого Ренье Де Риддер раздельным решением судей победил Роберта Уиттакера. В этом же карде свой 13-й поединок в UFC провел российский ветеран Муслим Салихов, который за 42 секунды вырубил бразильца Карлоса Леала.
41-летний Салихов дебютировал в ММА в 2011 году после выступлений в ушу-саньда, где он стал одним из величайших бойцов в истории этого вида единоборств. Россиянин — воспитанник дагестанской школы «Пять сторон света». Под руководством тренера Гусейна Магомаева спортсмен взял три золота чемпионата России, два раза выигрывал чемпионат Европы и пять раз становился чемпионом мира.
Одна из самых громких побед Салихова случилась не на мировых или европейских первенствах, а на престижном китайском турнире King of Sanda. В 2006 году в Чунцине Салихов стал первым иностранцем, которому удалось выиграть этот турнир. Впоследствии он повторил успех в 2007 и 2009 годах, что принесло ему прозвище Король Кунг-фу и любовь китайской публики, традиционно поддерживающей местных спортсменов.
Еще более важный титул Муслим завоевал в 2008 году, когда выступил на международном турнире по ушу-саньда, проходившем в Пекине параллельно с Олимпийскими играми. Ушу не было в программе непосредственно Олимпиады, но турнир проходил в зале Олимпийского спортивного центра и был устроен оргкомитетом пекинских Игр. За исключением олимпийских колец, замененных логотипом Международной федерации ушу, все остальные элементы, например дизайн медалей и церемонии награждения, были идентичны олимпийским. Даже волонтеры на турнире по ушу работали те же, что и на соревнованиях Олимпиады-2008.
На этом турнире Салихов завоевал золото в категории до 85 кг, победив азербайджанца Эльшада Ибрагимова, британца Николаса Эвагуру и иранца Хоссейна Оджаги. Этот успех закрепил его статус одного из лучших бойцов саньда в истории. Но так как турнир не был официально включен в программу Олимпиады и после Пекина-2008 на Играх больше не проводился, историческая победа Салихова, как и другой золотой медалистки того турнира, Дарьи Тарасовой, осталась в тени достижений Бувайсара Сайтиева, Мавлета Батирова и других великих единоборцев. Хотя медаль Салихова на вид ничем не отличалась от тех, что взяли наши боксеры и борцы.
Муслима это положение дел справедливо огорчает, а на пресс-конференции перед боем ему задали вопрос, не жаль ли, что он потратил на этот вид спорта столько лет, учитывая, что он не считается олимпийским.
«Это ошибочно говорить, что он [ушу саньда] неолимпийский [вид спорта]. Однажды он прошел на Олимпиаде в 2008 году. Я сам лично выиграл золотую олимпийскую медаль. И во всех странах, кроме России, меня считают олимпийским чемпионом. Только в России меня не заметили. Только в России. Я никому в укор это не говорю, но меня не заметили. А в Китае я олимпийский чемпион. Там везде меня встречают как олимпийского [чемпиона], говорят, что я олимпийский чемпион. Это была Олимпиада. Такая же медаль у меня дома висит, и я считаю себя олимпийским чемпионом».
А почему те соревнования вообще проводились параллельно с Олимпиадой? Международная федерация ушу (IWUF) была создана после проведения Азиатских игр 1990 года, а спустя 12 лет получила официальное признание со стороны МОК. Данное признание, а также успешное получение Пекином права на проведение Олимпийских игр 2008 года открыло перспективы для включения ушу в олимпийскую программу. Но в том же 2002-м новый глава МОК Жак Рогге заявил о намерении сократить количество дисциплин на Играх, поэтому ушу-саньда в программу так и не попало.
Несмотря на эти ограничения, организационный комитет пекинской Олимпиады, IWUF и Китайская ассоциация ушу активно продвигали идею официального включения этого вида спорта. Представители федерации и спортсмены отмечали, что появление ушу в олимпийской программе способно обогатить Игры культурным разнообразием. Сторонники инициативы надеялись, что этот вид единоборств сможет повторить путь, который ранее прошли дзюдо и тхэквондо, ставшие полноценными олимпийскими дисциплинами.
С той победы Салихова прошло уже 17 лет, а он остается топовым спортсменом, но уже в ММА. В UFC, где Муслим выступает с 2017-го, он идет на серии из трех побед (две — нокаутами в первом раунде) и очень не любит, когда ему напоминают о возрасте.
Евгений Нарижный