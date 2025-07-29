Как не нужно вести дела с UFC. Пособие Джастина Гэтжи по закапыванию карьеры

«Я не собираюсь драться где-то ещё, но и биться ради развлечения больше не буду — они должны мне бой за титул. Мой рекорд — 3−1 в последних четырёх боях. Они приехали ко мне домой, просили принять бой с Максом Холлоуэем на UFC 300. Я считаю этот бой выставочным — не в том смысле, что этого поражения не должно быть в моём рекорде, однако этот бой не имел отношения к рейтингу. Тем временем Дастин Порье, которого я не так давно победил, одержал хорошую победу над Бенуа Сен-Дени и подрался за пояс. А после того, как я снова победил, чемпион говорил, что хочет драться со мной. Они легко могли организовать этот бой, но не сделали этого. Потом Ислам освобождает титул, а они берут Оливейру с рекордом 2−2 в последних четырёх боях, который уже проигрывал Махачеву, и какого-то нового парня, и я снова оказываюсь в пролёте. Так что я больше не собираюсь драться ради веселья — разве что они заплатят мне гораздо больше. Я самый стабильный боец. Любой сотрудник, который стабильно и хорошо работает на свою компанию, получает рождественский бонус, слова благодарности, а мне — ничего. Я устал делать это просто так. Я люблю драться в UFC и не хочу уходить в другие организации, однако я не собираюсь просто так разбрасываться своим наследием», — рассуждал Джастин.