«Я будто посетил собственные похороны». Боец UFC пережил пересадку легких и продолжает бороться за жизнь

«Я уже четыре дня дома, — сказал Аскрен в соцсетях. — Это потрясающе. Я сплю в своей постели, ем домашнюю еду, общаюсь со своей семьей — это здорово. Тем не менее у меня все еще так много физических проблем, с которыми нужно справиться. Я потерял около 15 кг от своего нормального веса. Я не могу ходить. Сейчас я такой. Но знаю, что через месяц буду другим. Я умирал четыре раза и ничего не помню с 28 мая по 2 июля. Сердце останавливалось примерно на 20 секунд. Мне сделали двойную трансплантацию легких. И я жив. Наибольшее влияние на меня оказала любовь, которую я чувствовал от всех. Я словно посетил собственные похороны. Поддержка сообщества бойцов была потрясающей. Так что я крайне мотивирован, чтобы вернуться. Люблю и ценю вас, ребята. Это было тяжело».