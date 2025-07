«Я будто посетил собственные похороны». Боец UFC пережил пересадку легких и продолжает бороться за жизнь

Аскрен завершил карьеру в смешанных единоборствах в 2019 году, а в 2021-м в последний раз провел поединок. Он прошел по правилам бокса против Джейка Пола, и Бен проиграл нокаутом в первом раунде. В ММА Аскрен стал чемпионом ONE FC с тремя защитами, после чего перешел в UFC, где карьера и завяла: кроме победы над Робби Лоулером и поражения от Хорхе Масвидаля за 5 секунд (абсолютный рекорд в истории UFC), и вспомнить-то нечего. После того как Аскрен завязал с боями, он основал свою школу борьбы Askren Wrestling Academy, где проводил мастер-классы, а также вел подкаст Funky and the Champ вместе с Даниэлем Кормье.