«Я будто посетил собственные похороны». Боец UFC пережил пересадку легких и продолжает бороться за жизнь

Не секрет, что после завершения карьеры с течением времени у многих бойцов ММА возникают проблемы со здоровьем — сказывается накопительный эффект от урона, полученного в поединках. В случае с Беном Аскреном дело не в том, что американец много лет выступал в клетке, но от этого никому не легче.
Аскрен завершил карьеру в смешанных единоборствах в 2019 году, а в 2021-м в последний раз провел поединок. Он прошел по правилам бокса против Джейка Пола, и Бен проиграл нокаутом в первом раунде. В ММА Аскрен стал чемпионом ONE FC с тремя защитами, после чего перешел в UFC, где карьера и завяла: кроме победы над Робби Лоулером и поражения от Хорхе Масвидаля за 5 секунд (абсолютный рекорд в истории UFC), и вспомнить-то нечего. После того как Аскрен завязал с боями, он основал свою школу борьбы Askren Wrestling Academy, где проводил мастер-классы, а также вел подкаст Funky and the Champ вместе с Даниэлем Кормье.
В июне 2025 года Эми Аскрен, жена Бена, рассказала, что он госпитализирован с тяжелой формой пневмонии, осложненной инфекцией. По ее словам, Аскрен был полностью неподвижен и не реагировал на происходящее вокруг него. Новость о тяжелом состоянии Бена вызвала волну тревоги и даже дезинформации. Бразильский боец Кайо Борральо сообщил в соцсетях, что Аскрен ушел из жизни. «Покойся с миром, Бен Аскрен. Молимся за его семью», — написал Борральо, чем взбаламутил общественность. Позже Даниэль Кормье опроверг слухи о смерти: Бен жив, но состояние действительно тяжелое. Также Ди Си сообщил, что Аскрен жаловался на проблемы с инфекцией, когда бывшие бойцы записывали один из эпизодов своего подкаста.
Чейл Соннен заявил, что в легком Аскрена обнаружилась «дыра» и поэтому ему может потребоваться пересадка. Вскоре это подтвердила супруга: «Я не делилась информацией, потому что Бен уже некоторое время находится в подвешенном состоянии. Я надеялась, что он проснется и сам решит, чем поделиться. Бен все еще находится на аппарате искусственной вентиляции легких и ЭКМО, чтобы поддерживать его, пока он восстанавливается. Бывают хорошие и плохие дни, но в хорошие дни им удалось ослабить седацию Бена настолько, что он смог открыть глаза и сжать руку. Организм пока не может справиться с отходом от седации. Я все еще молюсь о чуде с его нынешними легкими, однако в настоящий момент врачи начинают процесс оценки для трансплантации легких».
Операция такого уровня оказалась невероятно дорогой и варьировалась от 600 тысяч до 1,3 миллиона долларов. Страховой полис такую сумму покрыть не смог, а личные средства семьи были ограниченны, поэтому был запущен краудфандинг через платформу Help Hope Live. В период ожидания донорского органа Аскрен поэтапно приходил в сознание, даже пытался узнать результаты реслинг-турниров. Эми позже написала, что Бен официально внесен в список ожидания, и попросила у поклонников молиться за его стабильность и за его донора и его семью.
Джейк Пол публично заявил, что планирует финансово помочь бывшему сопернику: «Страхование — это мошенничество, и это так печально. Страховка отказала Бену в пересадке легких. Это одна из самых дорогих операций, поэтому они отказали в ней. Просто отстой, что никто ничего не делает. Я был очень занят на этой неделе. Поэтому сейчас мы решаем вопрос с пожертвованием, но никто из этих людей, таких как Дана Уайт, или кто-либо еще не вмешивается, поэтому я чувствую, что должен что-то сделать».
Дана Уайт тоже не остался в стороне, несмотря на обвинения Пола. Сначала босс UFC разместил ссылку для сбора средств, чем помог ускорить кампанию по сбору денег, а затем сообщил, что тоже помог Аскрену: «Обычно я не говорю об этом, но да, мы помогли. Я связался с его женой, как только узнал об этой ситуации».
В конце июня Эми сообщила, что операция по двойной трансплантации легких успешно завершилась. А вскоре Бен сам вышел на связь и сообщил, что он ничего не помнит в период с 28 мая по 2 июля, но сейчас идет на поправку.
«Я уже четыре дня дома, — сказал Аскрен в соцсетях. — Это потрясающе. Я сплю в своей постели, ем домашнюю еду, общаюсь со своей семьей — это здорово. Тем не менее у меня все еще так много физических проблем, с которыми нужно справиться. Я потерял около 15 кг от своего нормального веса. Я не могу ходить. Сейчас я такой. Но знаю, что через месяц буду другим. Я умирал четыре раза и ничего не помню с 28 мая по 2 июля. Сердце останавливалось примерно на 20 секунд. Мне сделали двойную трансплантацию легких. И я жив. Наибольшее влияние на меня оказала любовь, которую я чувствовал от всех. Я словно посетил собственные похороны. Поддержка сообщества бойцов была потрясающей. Так что я крайне мотивирован, чтобы вернуться. Люблю и ценю вас, ребята. Это было тяжело».
Бена действительно поддержали многие. Помимо семьи, друзей и поклонников это сделали и бывшие соперники. Андрей Корешков, который проиграл Аскрену в Bellator, написал теплые слова в сторис, а Хорхе Масвидаль обратился к Аскрену на видео и пообещал навестить его, когда прилетит в Америку.
23 июля Аскрена выписали из больницы. Он по-прежнему не мог ходить, но позитивно смотрел в будущее. Однако спустя неделю Бен сообщил нерадостные новости — его вернули в больницу: «Я больше не дома, к сожалению. Утром я прошел первый контрольный осмотр. Врачам не понравился внешний вид грудной трубки — они решили, что там инфекция. Назначили антибиотики, сделали несколько снимков, надеюсь, все это быстро решится. Я знал, что не все будет гладко, не все будет легко, но надеюсь, это лишь небольшая заминка и я скоро снова буду дома и продолжу набирать силы». Путь Аскрена к возвращению к прежней жизни пока не закончен, но с такой поддержкой, как моральной, так и финансовой, у него наверняка все получится.
Евгений Нарижный