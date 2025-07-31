«Царукян обыграет Топурию, однозначно заборет. Он умнее. Но ошибок у него много, у наших ребят меньше»

Мовлид Хайбулаев — редкий боец, который провел больше 20 профессиональных боев и ни разу не проиграл. Да, было поражение от Даниэля Пинеды в октябре 2019-го, но потом результат того поединка был аннулирован, так как у Пинеды нашли допинг. Сейчас рекорд Хайбулаева — 23 победы и 1 ничья.
Хайбулаев — борец-вольник, побеждал Ильяса Бекбулатова и Ахмеда Усманова, но решил попробовать себя в ММА, стал тренироваться у Абдулманапа Нурмагомедова. В 2021-м Хайбулаев взял «Гран-при PFL» в полулегком весе, а в ночь на 2 августа попробует выиграть его во второй раз. Его соперником будет перуанский нокаутер Хесус Пинедо.
Хайбулаев в боях делает ставку на борьбу и контроль в партере, но может нокаутировать. Есть у него и фирменный удар — коленом в прыжке. Таким образом он сделал глухой нокаут (в бою с Дэймоном Джексоном) и еще три нокдауна. И это будучи базовым борцом. «Они не ожидали, что я буду так бить. Есть у нас тренеры для этого [ударной техники в зале], индивидуально работаешь, нарабатываешь комбинации», — скромно замечает Мовлид. Куда более развернуто в экспресс-интервью «СЭ» (увы, у нас было лишь 15 минут) он рассказал о своих одноклубниках и борьбе Мераба Двалишвили и Армана Царукяна.
О Мерабе Двалишвили. "У кого в нашем зале лучшая защита от борьбы? У всех одна и та же борьба, одни и те же навыки, передаем другу другу, у всех хорошая защита. Наша команда больше действует на атаке, мы боремся, нас же никто не борет.
Мераб? Мераб у всех выигрывает в последних раундах именно не за счет своих навыков борьбы, а за счет кардио. Он уже в 4−5 раундах может бороть любого. Его начальные раунды посмотри. Бросать — это одно, но внизу тоже надо фиксировать. Умар принял бой за 5 недель и еще не был готов, он до этого провел только один 5-раундовый бой. Ему нужно было еще пару 5-раундовых боев провести. А Мераб через это все уже прошел, он уже волк в этом. Еще отмечу, что у Умара база ударная, в стойке, он борьбу параллельно натаскал. И во втором раунде он сломал руку. Чем ты будешь бить, если у тебя рука сломана? Поэтому я бы посмотрел еще один их бой. И тогда мы бы смогли сделать вывод — поборол бы Мераб Умара или нет".
О Хабибе и Махачеве. "Тяжелее всего мне было защищаться от борьбы Хабиба. Хабиб — это совсем другое. Я базовый вольник, за моими плечами 12 лет вольной борьбы. Конечно, от Хабиба [было тяжелее всего защищаться]. Ни у кого нет такой борьбы, как у него, — из нашей команды. Ислам тоже очень превосходит [остальных], он по-своему силен, но у Хабиба совсем другая борьба.
Ислам очень разносторонний в борьбе. Он может из любой позиции тебя перебороть. А Хабиб — в одном давлении, он берет — и одно и то же может тебе так навязать, что ты там все свои силы можешь оставить. [Кори Андерсон сказал, что Хабиб в партере как компрессор?] Ты не поймешь этого, пока сам не окажешься в этой позиции. Кто бы что ни говорил — пока человек сам не столкнется [с борьбой Хабиба], он не поймет".
Об Армане Царукяне. "Я работал с Царукяном. Но я тогда был на спаде подготовки. Я и спарринг проводил с ним. У него хорошая борьба, он может бороться, у него есть понимание — и вольную понимает, и партер понимает. Но у него очень много ошибок. Если его сравнить с нашими ребятами — столько ошибок, сколько я у него замечал, у наших ребят я не замечал.
[Его схватка с Маккашарипом Зайнуковым?] Маккашарип у нас неактивный, он препочитает больше бороться в защите. У него нет такой атакующей борьбы, чтобы в партер переводить, чтобы тот встал, а потом его обратно повалить. Если Царукян хочет такую борьбу, то мы можем предоставить ему человека, который будет так с ним бороться. Например, Ислама Мамедова. Или Магомедхабиба Кадимагомедова, вольника. У него достаточно понимания в партере и в вольной. Пускай против него выйдет, можно организовать. А с Маккашарипом у них не было бросковитой, позиционной борьбы.
Думаю, Царукян обыграет Топурию. Царукян очень умный боец. Он не будет с ним заигрываться в стойке. Он его заборет — это однозначно. Надо посмотреть, как Топурия после борьбы будет драться. Если ему дать эту возню, если он повозится 5−10 минут, то потом посмотрим на его ударную технику — такой же мощной она останется, как в первых раундах?".
О Гаджи Рабаданове. «Сейчас его пик. Он окреп и может против любого бойца выйти и против любого чувствовать себя комфортно. Сейчас его время. Он очень много работал с Хабибом, работает с Исламом и другими нашими ребятами. Поэтому он почувствовал уверенность. Сейчас он газует, это его время, он должен сейчас газовать. После PFL я бы хотел посмотреть на него в UFC. Он в UFC много кому проблемы создаст».
Илья Андреев