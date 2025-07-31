«Царукян обыграет Топурию, однозначно заборет. Он умнее. Но ошибок у него много, у наших ребят меньше»

Мераб? Мераб у всех выигрывает в последних раундах именно не за счет своих навыков борьбы, а за счет кардио. Он уже в 4−5 раундах может бороть любого. Его начальные раунды посмотри. Бросать — это одно, но внизу тоже надо фиксировать. Умар принял бой за 5 недель и еще не был готов, он до этого провел только один 5-раундовый бой. Ему нужно было еще пару 5-раундовых боев провести. А Мераб через это все уже прошел, он уже волк в этом. Еще отмечу, что у Умара база ударная, в стойке, он борьбу параллельно натаскал. И во втором раунде он сломал руку. Чем ты будешь бить, если у тебя рука сломана? Поэтому я бы посмотрел еще один их бой. И тогда мы бы смогли сделать вывод — поборол бы Мераб Умара или нет".