У Сэндхэгена чуть ли не самые большие шансы побить Мераба. Он наносит ущерб так, как не умеют Умар и Ян

5 октября Мераб Двалишвили подерется с Кори Сэндхэгеном на UFC 320 в Лас-Вегасе. Поединок станет для грузина четвертым титульным подряд, третий раз он будет защищать пояс.
С первой прикидки американец кажется очередным удобным ударником, которого Мераб задавит борцовским давлением. Букмекеры дают на Кори 3,95, оценивая его даже ниже О’Мэлли (на него давали 3,20). Почему в О’Мэлли верили больше — примерно понятно, у него есть нокаутирующий удар, им он пояс и забрал.
У Сэндхэгена нет нокаутирующей мощи в руках, но у него есть опасности, которые очень хорошо ложатся на стиль Мераба и которых тому пока никто не предъявлял.
Кори — это боец, который наносит ущерб. Ущерб — то самое необходимое, что может замедлить Мераба. Ущерб не только в стойке, но и в партере. Кори скручиванием пятки порвал колени Диллашоу и Фигередо. Обоим потребовалась операция после боя, Фигередо вообще из-за этой травмы отказался продолжать бой. Кори засабмитил армбаром (переведя хватом на кимуру) Марио Баутисту, который сейчас идет на 8 победах подряд и будет драться с Умаром.
У него есть угрозы в партере, которых нет у Яна, О’Мэлли и Нурмагомедова. Умар — хороший вольник и позиционный грэпплер, он может развить позицию и зайти за спину, задушить. Но это не ущерб, это позиционная борьба. Зайти за спину Мерабу и задушить его почти нереалистично. А вот скрутить ему ногу или руку, порвать связки и вынудить пять раундов драться с травмой — это совсем другое дело. Кори Сэндхэген несет такую угрозу. Провести скручивание пятки черному поясу Фигередо, травмировать его — это показатель класса. БЖЖ Мераба не тестировали очень давно, у него много корявостей в борьбе, он может на что-то напороться. Даже если не напорется, такие заходы на приемы могут дать Кори много вариантов для свипа или выхода из позиции в стойку.
Далее — ущерб в стойке. Кори финишировал ударом локтя Сонга Ядонга (остановка доктора из-за сечки), открыл большую сечку Диллашоу, нокаутировал коленом Эдгара, а вертушкой — Мораеса. Мы не видели против Мераба хорошей работы локтями и коленями, О’Мэлли так и не удалось вставить хотя бы одно нормальное колено, Ян один раз неплохо попал локтем, но постоянной такой работы не вел, дрался с серьезной травмой. Обыграть Мераба чистой техникой тяжело, своей бычьей силой и выносливостью он сломает любую технику.
Другое дело, соперник — и техничный и умеющий наносить большой ущерб в разных зонах боях. О’Мэлли — снайпер, который ждал своего удара и так и не дождался, за два боя у него было только одно хорошее попадание — ногой в корпус. В партере он совсем слабый, плохой гард, перевернуть не может. Ян был травмирован, очень мало выбрасывал ударов, дрался с одной левой рукой. Его лучшим попаданием был левый апперкот в корпус (во 2-м раунде сконтрил правый прямой Мераба). Атакующего джиу-джитсу у него нет, а чтобы наносить ущерб в стойке, ему нужно много пространства и времени, чтобы подобрать свои тайминги. Ян всегда отдает первые полтора раунда, чтобы прочитать соперника. Мераб времени и пространства не дает, с ним нужно работать сразу, и обязательно нужны угрозы в партере. Не просто хорошая вольная, как у Умара, чтобы сконтрить его проход, а именно БЖЖ-угрозы, чтобы нанести травму или засабмитить. Умар был единственным, кто превосходил Мераба и в стойке, и в борьбе, но ему не хватило мощи и ущерба, чтобы затормозить соперника, — Двалишвили с каждым раундом становился сильнее.
Сэндхэген, конечно, слабее и физически, и технически Мераба в борьбе, но он может нанести ему там ущерб. Вы спросите: что же он тогда не нанес никакого ущерба Нурмагомедову за пять раундов? Нурмагомедов очень техничный и в стойке, и в борьбе, Кори нигде не имел преимущества, и он не обладает такой «физикой» и функционалом, чтобы просто задавить более техничного соперника. В борьбе Умар очень быстро меняет уровни, все технично делает, хорошо заходит за спину, у него почти нет грубых ошибок и корявостей, он не форсирует. Провести такому прием, хорошо взять руку или ногу на ущерб — это нужно быть виртуозом джиу-джитсу. Кори — не виртуоз, не Чарльз Оливейра. Но и Мераб — совсем другой стиль. В стойке Мераб уступает Кори, а в заходах в борьбу у него много корявостей. Кори может хорошо взять его ногу на скручивание. И в стойке, что очень важно, Кори, в отличие от Умара, может работать всем — локтями, коленями, ногами и руками. Мераб ведь не вяжет все 25 минут, он много позволяет в стойке, 10−15 минутами на стойку в 25-минутном бою располагает любой его соперник. Кори может рассечь локтем, может поймать коленом, может пробить ногой с разворота или из обычной стойки, и Кори не так плох в работе на руках, у него, если кто забыл, есть и нокаут ударом рукой в корпус в UFC. И язык тела Кори более подходит под Мераба, чем у Умара и О’Мэлли. Они дерутся очень длинно, снайперски, у них нет мелких, ловких движений, коротких резких ударов. Это есть у Яна, но Ян дрался травмированным. Кори в этом плане что-то среднее между Умаром и О’Мэлли и Петром.
При всех угрозах Кори мы ясно понимаем, что пары трюков в партере против Мераба будет недостаточно для победы. Во-первых, Мераб может легко от всего защититься и еще сверху сам нанести ущерб. Во-вторых, даже если Кори порвет ему колено, остановит ли это Мераба? Такого сложно остановить травмой колена, он дрался против Петра Яна со сломанной рукой и забрал все пять раундов. Поэтому, когда мы говорим о силах Сэндхэгена в стойке и партере, мы подразумеваем, что все это должно идти в комплексе. А для победы наверняка придется еще не сильно уступить в функционале и прибавить процентов 10−15 к той защите от вольной борьбы, что у Кори сейчас есть.
Он трижды проигрывал из-за борьбы — Стерлинг перевел его и задушил, Диллашоу набрал 9 минут контроля в клинче, Умар тейкдаунами закрепил выигранные в стойке раунды или перевесил равные раунды. Но с каждым этапом Кори в борьбе набирал, и, что важно, набирал и в атакующей борьбе. С Фигередо, очень сильным грэпплером, он спокойно работал сверху и наносил ущерб. Ян, например, тоже человек талантливый в борьбе, гораздо больше отдал там Фигередо, больше находился снизу. С Умаром Кори неплохо защищался от борьбы, делал хорошие роллы, выходил обратно в стойку, но все равно в каждом раунде по 30−50 секунд на тейкдаун проигрывал. Нужно прибавлять к этому еще процентов десять роста и вот тогда уже рассчитывать на победу с Мерабом. Кори абсолютно по силам останавливать его проходы и вставать, вопрос — сумеет ли он нанести ущерба столько, чтобы устать не только самому, но и серьезно замедлить соперника. В том, что он устанет сам, как и все соперники Мераба, — в этом мало сомнений. Поэтому обязательно нужно наносить ущерб.
Мы не утверждаем, что Кори выиграет этот бой, но у него больше угроз для Мераба, чем у прежних оппонентов.
Никита Горшенин