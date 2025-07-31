У Сэндхэгена чуть ли не самые большие шансы побить Мераба. Он наносит ущерб так, как не умеют Умар и Ян

Сэндхэген, конечно, слабее и физически, и технически Мераба в борьбе, но он может нанести ему там ущерб. Вы спросите: что же он тогда не нанес никакого ущерба Нурмагомедову за пять раундов? Нурмагомедов очень техничный и в стойке, и в борьбе, Кори нигде не имел преимущества, и он не обладает такой «физикой» и функционалом, чтобы просто задавить более техничного соперника. В борьбе Умар очень быстро меняет уровни, все технично делает, хорошо заходит за спину, у него почти нет грубых ошибок и корявостей, он не форсирует. Провести такому прием, хорошо взять руку или ногу на ущерб — это нужно быть виртуозом джиу-джитсу. Кори — не виртуоз, не Чарльз Оливейра. Но и Мераб — совсем другой стиль. В стойке Мераб уступает Кори, а в заходах в борьбу у него много корявостей. Кори может хорошо взять его ногу на скручивание. И в стойке, что очень важно, Кори, в отличие от Умара, может работать всем — локтями, коленями, ногами и руками. Мераб ведь не вяжет все 25 минут, он много позволяет в стойке, 10−15 минутами на стойку в 25-минутном бою располагает любой его соперник. Кори может рассечь локтем, может поймать коленом, может пробить ногой с разворота или из обычной стойки, и Кори не так плох в работе на руках, у него, если кто забыл, есть и нокаут ударом рукой в корпус в UFC. И язык тела Кори более подходит под Мераба, чем у Умара и О’Мэлли. Они дерутся очень длинно, снайперски, у них нет мелких, ловких движений, коротких резких ударов. Это есть у Яна, но Ян дрался травмированным. Кори в этом плане что-то среднее между Умаром и О’Мэлли и Петром.