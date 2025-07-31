Отказ от Яна может дорого стоить Умару. Брата Хабиба выталкивают из титульной гонки

Возглавить турнир в Катаре с Умаром Нурмагомедовым? Для меня это сейчас неинтересно, я иду на серии из трёх побед. Умар должен выиграть как минимум пару поединков, наверное. Я принял с ним поединок на Азербайджан (турнир UFC on ABC 8 в столице Азербайджана Баку, который состоялся 21 июня. — Прим. «Чемпионата»), пять раундов. Мне в UFC предложили, я сказал: «Да, погнали». Когда он сказал «нет», я сказал: «Давайте тогда на турнир в июле». Он сюда тоже не был готов, они были готовы только в октябре драться. Поэтому пусть ждут своё тогда.