Шавкат Рахмонов получил вызов на бой в UFC: есть дата и место

Американец Шон Брэди (18−1), занимающий вторую строчку в рейтинге, выразил желание сразиться с непобеждённым бойцом из Казахстана в ноябре на турнире UFC 322 в «Мэдисон-сквер-гарден» (Нью-Йорк, США).
«Маленькая птичка нашептала мне, что Шавкат намекал на возвращение в ноябре или декабре. Я хочу подраться как можно скорее, но готов подождать и встретиться с ним на турнире в MSG, в одном карде с Джеком и Исламом», — цитирует слова Брэди Essentially Sports.
Турнир UFC 322, о котором идёт речь, обещает стать одним из главных событий года. По предварительным данным, в его главном бою состоится титульное противостояние между действующим чемпионом полусреднего веса Джеком Деллой Мадалленой (18−2) и Исламом Махачевым (27−1), который поднимается из лёгкой весовой категории.
Однако предложение Брэди прозвучало в непростой момент. Незадолго до этого стало известно, что семья Шавката попала в серьёзную аварию на трассе Алматы — Екатеринбург.
Узнав об этом, Шон Брэди поспешил выразить сочувствие: «Это (вызов Рахмонову) было записано в воскресенье утром, мы ничего не знали. Молюсь за семьи всех пострадавших», — сказал Брэди.
Рахмонов пока не отвечал на вызов американца. Однако потенциальное противостояние двух топов дивизиона — непобеждённого Шавката Рахмонова и набравшего ход Шона Брэди — может стать центральным событием в полусреднем весе после титульного боя на UFC 322.