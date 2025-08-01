Шавкат Рахмонов получил вызов на бой в UFC: есть дата и место

Однако предложение Брэди прозвучало в непростой момент. Незадолго до этого стало известно, что семья Шавката попала в серьёзную аварию на трассе Алматы — Екатеринбург.



Узнав об этом, Шон Брэди поспешил выразить сочувствие: «Это (вызов Рахмонову) было записано в воскресенье утром, мы ничего не знали. Молюсь за семьи всех пострадавших», — сказал Брэди.