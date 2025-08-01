UFC нуждается в тяжеловесах, но уволила рейтингового бойца на серии побед. Почему так?

Будай не единственный, с кем не продлили контракт, несмотря на хороший рекорд и место в рейтинге. Родриго Насименту входил в какой-то момент в топ-15, шёл с рекордом 4−3, но после поражения от Александра Романова был уволен. Та же участь после этого боя постигла и Романова, с ним не продлили контракт, хотя у молдаванина дела в UFC были ещё лучше — 7−3. А проигрывал он только бойцам из топ-7: Марчину Тыбуре, Александру Волкову и Жаилтону Алмейде. Теперь оба нашли себя в PFL, а Романов даже дошёл до финала Гран-при. Там же, в PFL, и Карл Уильямс, ещё один представитель стиля «подержу соперника у сетки». В UFC у него было 4−1 и сразу после поражения от Джонаты Диниза он покинул организацию. Все они хорошие, крепкие бойцы, однако превращают почти каждый свой бой в очень несмотрибельное зрелище.