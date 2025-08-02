Дважды лучший! Хайбулаев задушил перуанца и забрал Гран-при PFL

С самого начала поединка парни решили не бросаться вперёд. Они очень внимательно и осторожно подбирали удобную дистанцию. А Мовлид решил особенно не рисковать, сразу же провёл успешный тейкдаун. А затем началась методичная работа в партере. Хайбулаев старался наносить увесистые удары, а Пинедо отвечал опасными локтями. Соперники вернулись в стойку, Хесус бросился в атаку… Но вновь нарвался на тейкдаун и опять оказался на земле. Было заметно, что первый отрезок полностью остаётся за россиянином. Нужно отдать должное перуанцу, который терпел и не паниковал. Видимо, его команда прекрасно понимала, что поработать в борьбе придётся.