«Меня нельзя купить». Макгрегор обратился к ирландцам по поводу президентской гонки

«ИРЛАНДИЯ! Все мои деньги безграничны, и вся моя жизнь, вплоть до моего наследия — где-то там. Что же это значит, президент Макгрегор? Это значит:



1. Меня нельзя купить.

2. Меня нельзя шантажировать.

3. Я обеспечен и меня нельзя купить.

4. Я не веду переговоров с террористами и никогда не поддаюсь шантажу. Это уже очевидно!



Мне наплевать. Назначить меня президентом — именно то решение, которое нужно нашей стране. Я — лекарство.



Знаю, звучит сумасшедше, но это правда. Вы видите, как чья-то жалкая рука хочет остановить меня. Поверьте, я сильнее, чем вы можете себе вообразить. Я не о пустословии. У меня сформирована невероятная команда, мы будем в списке кандидатов на выборах. И мы победим. Что мне нужно от вас — голосуйте за Конора Макгрегора!» — написал звёздный боец в социальной сети Х.