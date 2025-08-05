«Верю, что настоящие ирландцы болели за меня». Хабиб — о поединке с Конором Макгрегором

Каждый раз, когда я встречался с ирландцами, они говорили мне: «Нам не нравится Конор. Мы болели за тебя». Может быть, они лицемерили, находясь передо мной. Но всё равно они очень хорошие люди. За Макгрегора болели только те, кто пришёл на арену и пил. Сколько их было? А 8 млн ирландцев поддерживали меня. Я правда верю в это«, — приводит слова Нурмагомедова YouTube-канал “Ушатайка”.