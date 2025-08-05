«Всех сразу на учёт». Ислам Махачев пошутил над иностранцами, которые бреются, как он

Отметим, что в слова Махачева являются отсылкой к слухам, которые были распространены в начале 2000-х годов в республиках Кавказа. Тогда по неподтверждённой информации мужчины-мусульмане, которые сбривали усы, но оставляли бороду, ставили на учёт в правоохранительных органах, как религиозных радикалов.