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Макгрегор потребовал изменить конституцию Ирландии ради себя

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) ирландец Конор Макгрегор объявил на своей странице в социальной сети X о запуске петиции с требованием внести изменения в конституцию Ирландии.

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Источник: AP 2024

Согласно его заявлению, изменения должны позволить ему принять участие в выборах президента Ирландии.

«[Предписано] получить номинацию либо от двадцати членов парламента, либо от четырех советов графств для допуска к выборам. Хотя данная система призвана поддерживать определенный уровень политического влияния среди кандидатов, она непреднамеренно ограничивает прямое волеизъявление ирландского народа», — отметил он.

Президентские выборы в Ирландии намечены на 11 ноября 2025 года.

В марте 2025 года Макгрегор заявил о намерении принять участие в ближайших выборах в ноябре 2025 года. Известно, что боец является жестким противником мигрантов в Ирландии и даже недавно встречался с президентом США Дональдом Трампом по этому вопросу. Там Макгрегор раскритиковал правительство своей страны за то, что они поощряют нелегальную миграцию.

Последним боем 36-летнего Макгрегора стал поединок с американцем Дастином Порье на турнире UFC 264. Встреча была завершена уже в первом раунде, а по ее итогам ирландец получил перелом ноги.