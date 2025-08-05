Карате, грэпплинг, вольная борьба. Мокаев больше не хочет в UFC?

Однако карьера в ММА при этом у Мухаммада практически не развивается. Он не получает громких боёв, у него не выходит закрепиться в каком-то одном промоушене. И в такой ситуации Мокаев экспериментирует. Схватка по вольной борьбе с другим выходцем из ММА Анисом Екубовым мало что даст Мухаммаду в плане продвижения в смешанных единоборствах. И уж тем более об этом вряд ли узнают, например, матчмейкеры UFC, а даже если и узнают, то их не впечатлит потенциальная победа Мухаммада.