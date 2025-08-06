Раскрыт статус жены Рахмонова после смертельной аварии

«По факту ДТП в рамках следственных действий проводятся все необходимые процессуальные действия, направленные на установление объективной картины произошедшего, назначены соответствующие экспертизы. В настоящее время указанная Вами гражданка допрошена в качестве свидетеля, имеющего право на защиту. Она находится в больнице города Алматы. По результатам следственных мероприятий в отношении нее будет принято процессуальное решение в рамках действующего законодательства. Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК в интересах следствия разглашению не подлежит», — ответили в департаменте полиции.