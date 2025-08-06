Раскрыт статус жены Рахмонова после смертельной аварии

ДТП с участием Гулайым Рахмоновой и ее сыном произошло 27 июля 2025 года. Полиция сообщила, что на трассе Алматы — Екатеринбург водитель Тoyota Land Cruiser 200 не справилась с рулевым управлением и совершила опрокидывание транспортного средства. В результате ДТП погибли две женщины.
Жена и сын именитого бойца были госпитализированы, а их состояние оценили как средней тяжести.
На запрос корреспондента Tengri Sport о подробностях данного дела в департаменте полиции Жамбылской области ответили, что Гулайым Рахмонова допрошена в качестве свидетеля, имеющего право на защиту. Также отметили, что она все еще находится в больнице города Алматы.
«По факту ДТП в рамках следственных действий проводятся все необходимые процессуальные действия, направленные на установление объективной картины произошедшего, назначены соответствующие экспертизы. В настоящее время указанная Вами гражданка допрошена в качестве свидетеля, имеющего право на защиту. Она находится в больнице города Алматы. По результатам следственных мероприятий в отношении нее будет принято процессуальное решение в рамках действующего законодательства. Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК в интересах следствия разглашению не подлежит», — ответили в департаменте полиции.
Напомним, что ранее департамент полиции Жамбылской области опубликовал видео с места смертельного ДТП. На кадрах видно перевернутый внедорожник: кузов серьезно поврежден. Одно из колес вырвано из креплений и лежит отдельно от автомобиля. Вокруг разбросаны обломки корпуса авто.