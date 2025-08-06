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Чеченец Дулатов отказался драться на турнире UFC в Париже: «Я болею, решили взять паузу»

Немецкий боец UFC чеченского происхождения Ислам Дулатов рассказал о своем отказе драться на турнире в Париже.

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Источник: Getty Images

Турнир UFC во Франции пройдет 6 сентября, его главным событием станет поединок средневесов Кайо Борральо и Нассурдина Имавова.

«У меня было предложение подраться в Париже. Проблема в том, что я болею уже две недели. Мне дали оппонента, все было на мази. Изначально я согласился, но вмешался мой менеджер. Он сказал: “Ты болеешь и чувствуешь себя неважно. Плюс тебе надо проверить травму пальца”. Поэтому мы решили не драться в Париже и взять небольшую паузу», — сказал Дулатов на видео в своих соцсетях.

Дулатов (12−1) в последний раз выходил в октагон в июле и нокаутировал американца Адама Фугитта в первом раунде.