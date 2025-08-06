Чеченец Дулатов отказался драться на турнире UFC в Париже: «Я болею, решили взять паузу»

«У меня было предложение подраться в Париже. Проблема в том, что я болею уже две недели. Мне дали оппонента, все было на мази. Изначально я согласился, но вмешался мой менеджер. Он сказал: “Ты болеешь и чувствуешь себя неважно. Плюс тебе надо проверить травму пальца”. Поэтому мы решили не драться в Париже и взять небольшую паузу», — сказал Дулатов на видео в своих соцсетях.