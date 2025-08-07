Чимаев хочет пояса и деньги. Но ставит цели, которые далеки от реальности

Намёк Чимаева выглядит очевидным. Он максимально уверен в том, что с Махачевым справится без особенных проблем. Вот только график Борз наметил исходя из нынешних раскладов. А в клетку он выходит не чаще раза в год. В последнее время сформировалась именно такая тенденция. В такой ситуации пойти за третьим поясом получится не раньше 2027 года. К тому времени в лиге может измениться очень многое. Кроме того, возникают вопросы относительно того, насколько сам Чимаев будет готов «гонять» вес. Подняться в дивизион полутяжеловесов не сложно. Особенно если учитывать, в каких кондициях обычно находится Хамзат в межсезонье. Но сейчас спуститься в полусредневесы будет невероятно тяжело. Станет ли Чимаев так истязать свой организм?